Başkan Erdoğan’dan güvenlik mesajı: Hava sahamızda gerekli tedbirleri aldık

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Ramazan Bayramı vesilesiyle AK Parti teşkilatlarıyla çevrim içi bağlantı yöntemiyle bayramlaştı.

Konuşmasının başında, sayısı 11,5 milyona ulaşan AK Parti ailesinin tüm mensuplarını, millete ve memlekete hizmet yolunda yürüdükleri dava ve yol arkadaşlarını selamlayan Erdoğan, teşkilat mensuplarının fedakar ailelerini, çocuklarını ve eşlerini de saygıyla selamladı, her birine sabırları, özverileri ve vefaları için teşekkür etti.

Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu ebedi azaptan kurtuluş olan ramazanı geride bırakırken teşkilat mensuplarının, aziz milletin ve gönül coğrafyasındaki herkesin Ramazan Bayramı'nı yürekten tebrik eden Erdoğan, "Rabb'im tuttuğumuz oruçları, yaptığımız ibadetleri, ettiğimiz duaları katında inşallah kabul buyursun. Yüce Allah hepimizi sağlıkla, huzurla ve kardeşlik içinde idrak edeceğimiz daha nice ramazanlara ve bayramlara eriştirsin." diye konuştu.

Ramazan-ı Şerif'i bu sene de buruk bir kalple idrak ettiklerini dile getiren Erdoğan, 10 Ekim'de varılan ateşkesi hiçe sayan İsrail'in Gazze'ye ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını devam ettirdiğini belirtti.