Başkan Erdoğan: Değerlerimize sahip çıkacağız

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ahlatlıbel'de Hacı İbrahim Demir Camisi Açılış Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan değerlere sahip çıkacaklarını söylerken "Birileri bizi köklerimizden koparmak istiyor" ifadelerini kullandı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Ahlatlıbel'de Selçuklu, Osmanlı ve modern mimarinin izlerini taşıyan Hacı İbrahim Demir Camii'nin açılışını gerçekleştirdi. BAŞKAN ERDOĞAN: DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ Ramazan ayının manevi ikliminde düzenlenen törende önemli mesajlar veren Erdoğan, camilerin sadece ibadet yeri değil; aynı zamanda ticaretin, kültürün ve eğitimin de merkezi olduğunu vurguladı. 5 bin kişilik kapasitesi ve sosyal donatılarıyla hizmet verecek olan bu eşsiz eser, Başkent Ankara'nın siluetine vurulan yeni bir manevi mühür olarak kayıtlara geçti. RAMAZAN'IN MANEVİ İKLİMİNDE YENİ BİR ESER Açılış töreninde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu dile getiren Başkan Erdoğan, "Sizlerle bir araya gelmekten, bu manevi atmosferi siz kıymetli kardeşlerimle teneffüs etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Artık uğurlamaya hazırlandığımız Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik ediyorum. Biliyorsunuz Ramazan yalnızca oruç ayı değildir; aynı zamanda takva ayı, şükür ayı, Kur'an ayı, tefekkür ve tezekkür ayıdır" ifadelerini kullandı. Bu rahmet mevsiminin en verimli şekilde idrak edildiğine inandığını belirten Erdoğan, caminin Başkent'e hayırlı olmasını diledi.

SELÇUKLU VE OSMANLI MİMARİSİ MODERN DOKUNUŞLA BULUŞTU Caminin mimari yapısı ve kapasitesi hakkında bilgiler paylaşan Başkan Erdoğan, "Ankara'mıza çok müstesna bir eseri kazandırmış oluyoruz. Hem Selçuklu hem Osmanlı hem de modern mimariden esintiler taşıyan bu camimizde tam 5 bin kişi aynı anda ibadet edebilecek. 3 bin 100 metrekare iç alana sahip camimiz; Kur'an kursuyla, kütüphanesiyle, vakıf binası, otoparkı ve taziye salonuyla 7'den 70'e herkesin rahatlıkla istifade edebileceği bir yapı arz ediyor" sözleriyle eserin teknik özelliklerini aktardı.

"ŞEHİRLER CAMİLERİ MERKEZE ALARAK KURULUR" İslam medeniyetinde camilerin toplumsal hayattaki yerine dikkat çeken Erdoğan, "Bizim medeniyet tasavvurumuzda şehirler camileri merkeze alarak kurulur. Bu şekilde imar ve ihya edilir. Ticaretten eğitime, kültür ve sanata kadar şehrin, bireyin ve toplumun nabzının attığı alanlar daima camilerin ve külliyelerin etrafında şekillenmiştir" ifadelerini kullandı. Ankara'nın geçmişteki mimari vizyonuna da değinen Erdoğan, "Tarihimizin bir döneminde mabetsiz ve minaresiz şehir olarak tahayyül edilen başkent Ankara'mızın yeni camilerle, yeni ibadethanelerle süslenmesi bizim için çok kıymetlidir" dedi. "DEĞERLERİMİZE SAHİP ÇIKACAĞIZ" Türkiye'nin köklerinden koparılma çabalarına karşı kararlılık mesajı veren Erdoğan, "Birileri bizi ruh köklerimizden koparmak istese de aslımıza, değerlerimize, milli ve manevi kimliğimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" sözleriyle aktardı. Peygamber Efendimiz'in bir hadis-i şerifini hatırlatan Erdoğan, "Her kim Allah için bir mescit bina ederse, Allah da ona cennette benzeri bir köşk bina eder. Bu mükafata nail olabilmeyi Mevla hepimize nasip eylesin" duasında bulundu.