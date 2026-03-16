AK Parti’den İsrail’e sert tepki: “Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmak barbarlıktır”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarına sert tepki gösterdi. Çelik, İsrail’in Mescid-i Aksa’yı ibadete kapatmasının ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesinin kabul edilemez olduğunu belirterek bu adımı “barbarlık” olarak nitelendirdi.

Çelik yaptığı açıklamada, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik tutumunun yalnızca Müslümanlara değil, insanlığın ortak değerlerine yönelik yeni bir saldırı anlamına geldiğini ifade etti.

"EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ"

AK Parti Sözcüsü, İsrail'in Mescid-i Aksa'yı ibadete kapatmasını ve Müslümanların burada namaz kılmasını engellemesini en güçlü şekilde kınadıklarını belirtti.

Çelik, Müslümanların Mescid-i Aksa'da ibadet etmesinin engellenmesinin barbarlık olduğunu vurgulayarak, İsrail'in bir kez daha uluslararası hukuku ihlal ettiğini söyledi.

"DÜNYA ORTAK MÜCADELE ETMELİ"

Açıklamasında uluslararası topluma da çağrıda bulunan Çelik, insanlığın ortak değerlerini korumak için tüm dünyanın İsrail'in hukuksuz eylemlerine karşı ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini ifade etti.

Çelik, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini belirterek, kutsal mekânların statüsünün korunmasının küresel sorumluluk olduğunu dile getirdi.