Bakan Fidan'dan net mesaj: Milli güvenliğimizden taviz veremeyiz
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısında konuştu. Orta Doğu'daki gerilime ilişkin net mesajlar veren Bakan Fidan, "Bu savaşa bir an önce son verilmeli. Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir." dedi.
Bakan Fidan'ın açıklamalarında satır başları...
Savaşın tüm bölgeye yayıldığını endişeyle gözlemliyoruz. Bu savaşa bir an önce son verilmeli. Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir. Dün ülkemize yöneltilen füze imha edilmiştir. İranlı muhataplarımızla iletişim halindeyiz
