Haberler Gündem Haberleri Bakan Fidan'dan net mesaj: Milli güvenliğimizden taviz veremeyiz

Bakan Fidan'dan net mesaj: Milli güvenliğimizden taviz veremeyiz

Giriş Tarihi: 14 Mart 2026 18:35 Son Güncelleme: 14 Mart 2026 18:43 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman ile ortak basın toplantısında konuştu. Orta Doğu'daki gerilime ilişkin net mesajlar veren Bakan Fidan, "Bu savaşa bir an önce son verilmeli. Barış ve istikrar yönündeki gayretlerimiz milli güvenliğimizden zerre taviz vereceğimiz anlamına kesinlikle gelmemektedir." dedi.