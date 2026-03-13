Türkiye'den Orta Doğu'daki gerilim için açıklama: Ülkemiz savaşın tarafı değildir

Güvenlik kaynakları tarafından Adana İncirlik'te imha edilen İran'a ait füzeye ilişkin bilgilendirme yapıldı. Yapılan bilgilendirmede "Türkiye savaşın tarafı değildir Sorumlu hareket ediyoruz. Çatışmaya çekilmemek için ihtiyatlıyız." denildi.

İşte o bilgilendirme:

"CAN VE MAL KAYBI OLMADI"

- Bölgemizde son günlerde yaşanan gelişmeler, küresel ve bölgesel güvenlik dengelerinin ne kadar hassas bir noktada bulunduğunu bir kez daha göstermiştir. Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan yoğun saldırılara uğrayarak çatışmaların birer cephesi haline gelmiştir.

- Türkiye'ye İran'dan atılan füzelerin bu ülkelere yapılan saldırılardan farklı bir paterne sahip olduğu görülmektedir.

- Birincisi diğer ülkelere olduğu gibi saldırı yoğunluğu yoktur; ikincisi herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır; üçüncüsü üç füze de hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmiştir.