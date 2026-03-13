Silah bırakma sürecinde yeni takvim: Önce teyit, sonra yasa

Türkiye’de terörsüz bir gelecek hedefi doğrultusunda silah bırakma sürecine ilişkin yeni bir yol haritası gündemde. TBMM’de hazırlanması planlanan yasa teklifi, sahada yapılacak “teyit ve tespit” sürecinin ardından yürürlüğe girecek. Sürecin hem siyasi hem de hukuki adımlarla hızlandırılması amaçlanıyor.

Türkiye, terörü ülke gündeminden tamamen çıkarmaya kararlı. Silah bırakma sürecine yasal güvence kazandıracak "Çerçeve Yasa" için hazırlıklar tamamlandı; Ramazan Bayramı'nın ardından süreç resmen başlıyor.

ÖNE ÇIKANLAR

Silah bırakma sürecine ilişkin yasa hazırlıkları TBMM gündeminde.

Yasalaşma için terör örgütünün silah bıraktığının "teyit ve tespiti" şartı aranacak.

Bayram sonrası Meclis'te yeni bir çalışma mekanizması oluşturulması planlanıyor.

Eve dönüş düzenlemelerini içeren yasa taslağının kamuoyuyla paylaşılması gündemde.

Nisan ayı sonuna kadar teklifin açıklanması hedefleniyor.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİNİN ARKA PLANI

Türkiye'de güvenlik politikalarının önemli başlıklarından biri olan terörle mücadele ve silah bırakma süreci, son dönemde yeniden siyasi gündemin merkezine yerleşti. TBMM'de oluşturulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu tarafından hazırlanan rapor doğrultusunda bazı yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi bekleniyor.

Raporda, sürecin ilerleyebilmesi için öncelikle terör örgütünün silah bıraktığının sahada doğrulanması, yani "teyit ve tespit" aşamasının tamamlanması gerektiği vurgulanıyor. Bu aşamanın ardından Meclis'in gerekli yasal düzenlemeleri hızla hayata geçirmesi planlanıyor.

TBMM'DE YASA HAZIRLIKLARI NASIL İLERLEYECEK?

Bayram sonrasında TBMM'de yasa teklifinin hazırlanmasına yönelik yeni bir mekanizmanın kurulması tartışılıyor. Bu kapsamda farklı seçenekler masada bulunuyor:

Yasa teklifinin doğrudan AK Parti tarafından verilmesi

Süreç için gayri resmi bir komisyon kurulması

Çalışmanın Adalet Komisyonu üzerinden yürütülmesi

üzerinden yürütülmesi Koordinatör grup başkanvekillerinin süreci yönetmesi

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un komisyon üyeleriyle yaptığı iftar toplantısında da bu başlığın ele alındığı ve konunun bayram sonrasında yeniden değerlendirileceği ifade edildi.

SİLAH BIRAKMA SÜRECİ İÇİN YENİ FORMÜL

Siyasi kulislerde konuşulan yeni formüle göre Meclis, eve dönüş düzenlemelerini de içeren bir yasa taslağını hazırlayıp kamuoyuyla paylaşacak. Böylece hem toplumsal şeffaflık sağlanması hem de sürece yönelik siyasi mesaj verilmesi hedefleniyor.

Planlanan yaklaşım şu şekilde özetleniyor:

Yasa taslağının hazırlanması ve kamuoyuyla paylaşılması Sahada silah bırakmanın belirli bir seviyeye ulaştığının teyit edilmesi Tespit sonrası düzenlemelerin hızla Meclis'ten geçirilmesi

Sabah'ın haberine göre; AK Parti kurmayları, süreçle ilgili değerlendirmelerinde şu görüşü dile getiriyor:

"Bu süre içinde yasayla ilgili hiçbir şey yapmamak doğru değil. Terör örgütü mensupları hangi şartlara bakarak silah bırakacaklarını bilmek ister."

SÜRECİN OLASI ETKİLERİ VE BEKLENTİLER

Bölgede yaşanan güvenlik gerilimlerinin silah bırakma sürecinde zaman zaman gecikmelere neden olabileceği değerlendiriliyor. Buna rağmen hükümetin hedefi, siyasi ve hukuki adımları eş zamanlı ilerleterek sürecin hız kazanmasını sağlamak.

Meclis kulislerinde konuşulan takvime göre yasa teklifinin Nisan ayı sonuna kadar açıklanması hedefleniyor. Taslak metnin kamuoyuyla paylaşılması, sürecin şeffaflığı açısından önemli bir adım olarak görülüyor.

TÜRKİYE'DE TERÖRLE MÜCADELE POLİTİKASI

Türkiye'de terörle mücadele politikaları yalnızca güvenlik operasyonlarından ibaret değil. Aynı zamanda:

Yasal düzenlemeler

Toplumsal uyum politikaları

Bölgesel kalkınma programları

Silahsızlanma ve entegrasyon süreçleri

gibi çok boyutlu bir stratejiye dayanıyor.

Bu nedenle silah bırakma süreçleri, yalnızca güvenlik politikası değil, aynı zamanda hukuki ve toplumsal dönüşüm süreçlerinin de parçası olarak değerlendiriliyor.

İŞTE 5 SORUDA 85 MİLYONUN HUZURU İÇİN YASAL GÜVENCENİN YOL HARİTASI

Silah bırakma sürecinde "teyit ve tespit" ne anlama geliyor?

Bu kavram, terör örgütünün silah bıraktığının sahada güvenlik birimleri ve ilgili kurumlar tarafından doğrulanmasını ifade ediyor.

Yasa teklifi ne zaman açıklanacak?

Meclis kulislerinde konuşulan takvime göre teklifin Nisan ayı sonuna kadar açıklanması hedefleniyor.

Yasa taslağında hangi düzenlemeler bulunabilir?

Taslakta özellikle eve dönüş düzenlemeleri ve hukuki süreçlere ilişkin maddelerin yer alması bekleniyor.

Süreç neden aşamalı ilerliyor?

Silahsızlanmanın gerçekliğinin doğrulanması ve güvenlik risklerinin azaltılması için aşamalı bir model tercih ediliyor.

TBMM'de hangi komisyonlar süreci yürütebilir?

Adalet Komisyonu, gayri resmi çalışma komisyonları veya koordinatör grup başkanvekilleri sürecin yürütülmesinde rol alabilir.