Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: İncirlik Türk üssüdür

MSB Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bölgedeki gelişmeler ve TSK faaliyetlerine ilişkin açıklamalar yapıldı. ABD-İsrail ile İran arasında başlayan ve genişleyen çatışmalar nedeniyle Türkiye hava sahası güvenliği için ek tedbirler aldı. Bu kapsamda NATO tarafından görevlendirilen Patriot hava savunma sistemi Malatya'ya konuşlandırıldı, ayrıca KKTC'nin güvenliği için 6 F-16 ve hava savunma sistemleri bölgeye sevk edildi. Öte yandan bakanlık, İncirlik'in bir Türk üssü olduğunu, burada bulunan yabancı askerlerin üssün statüsünü değiştirmediğini de belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı Haftalık Basın Bilgilendirme Toplantısı'nda, bölgedeki gelişmeler ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin faaliyetlerine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuldu.

MSB: İNCİRLİK TÜRK ÜSSÜDÜR

Bakanlık, mühimmat parçalarının Gaziantep ve Diyarbakır'da boş arazilere düştüğünü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırılarıyla genişleyen çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin hava sahası güvenliği için ek tedbirler alındığı belirtildi.

"6 ADET F-16 SAVAŞ UÇAĞI İLE HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ KKTC'YE KONUŞLANDIRILDI"

Bu kapsamda, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya'dan görevlendirilen bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığı bildirildi. Ayrıca füze ve İHA tehditlerine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmak amacıyla 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

Bakanlık açıklamasında, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından Türkiye'nin hava sahasında muharip uçaklarla devriye uçuşları gerçekleştirildiği, Doğu Akdeniz'de ise deniz ve hava unsurlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi. İran sınır hattında ise herhangi bir olağan dışı hareketlilik bulunmadığı, ancak muhtemel risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Terörle mücadele kapsamında da son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Suriye harekât alanlarında terör örgütleri tarafından kullanılan tünellerin imhasının sürdüğü, Menbic'te tespit edilen tünellerin yüzde 95'inin yok edildiği açıklandı. Böylece Suriye'de imha edilen toplam tünel uzunluğunun 764 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 78 kişinin yakalandığını, 1.733 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini duyurdu. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 1.278'e, engellenenlerin sayısının ise 13 bin 493'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yaklaşan 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale Boğazı'nda 13 geminin katılımıyla geçit töreni yapılacağı, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları gerçekleştirileceği ve çeşitli konser etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ ÜSLERDE SON DURUM

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamı şöyle:

Yunanistan'ın Son Faaliyetleri

Doğu Ege Adaları Yunanistan'a 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması ile gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredilmiştir.

Limni (Lozan Barış Antlaşması) ve Kerpe Adaları (Paris Barış Antlaşması) gayri askeri statüde olması gereken adalardır. Gayri askeri statü, antlaşmaların esaslı şartı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla gayri askeri statünün ihlal edilmesi esaslı bir ihlale sebep olmakta ve bu oldu-bitti çabaları hukuken tek taraflı olarak gayri askeri statünün sona erdiği sonucunu doğurmamaktadır. Bu husus devletimizin en üst kademesi tarafından da dile getirilmiştir.

Yunanistan'ın usulüne uygun olarak akdedilmiş antlaşmalar hilafına adaların statülerini ihlal eden girişimleri hem hukuka aykırılık yaratmakta hem de komşuluk-müttefiklik ilişkilerimizi zedelemektedir. Coğrafyamızda süregelen güvenlik krizlerine karşı NATO müttefikleri arasında bu tarz durumların yaşanması kabul edilemezdir.

Yunanistan'ın gerçek amaca hizmet etmeyen ve bölgemizde yaşanan krizleri fırsata çevirmeye yönelik girişimlerini kabul etmediğimizi ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri aldığımızı ifade ediyoruz.

KKTC İÇİN ALINAN TEDBİRLER

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği ile Doğu Akdeniz'de barış ve istikrarın muhafazası, Türkiye açısından stratejik önemdedir ve bu konudaki tutumumuz net ve değişmezdir.

ABD-İsrail ile İran arasında yaşanan çatışmalardan kaynaklanan füze ve drone tehdidi sonrası Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne konuşlandırdığımız hava ve hava savunma unsurlarımız; caydırıcılığı tahkim etmeye, hava sahasının güvenliğini desteklemeye ve muhtemel tehditler karşısında hızlı reaksiyon kabiliyetimizi güçlendirmeye yöneliktir. Aldığımız bu ilave tedbirler sadece Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin değil Ada'nın tamamının güvenliğine katkı sağlayacaktır.

Bilindiği üzere Türkiye Kıbrıs'ta Garantör ülkedir. Garantör olmayan bazı ülkelerin Kıbrıs Adası ve Doğu Akdeniz'e askerî unsur sevk ettiği bir ortamda, Türkiye'nin aldığı tedbirler son derece meşru, yerinde ve dengeli bir güvenlik yaklaşımının gereğidir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne biz yeteriz.

Türkiye, bölgede gerilimi artıran değil barış ve istikrarı koruyan bir anlayışla hareket etmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliği bizim güvenliğimizdir. Bununla birlikte, Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatlerini hedef alan hiçbir hasmane tutuma ve oldubittiye izin vermeyecek; Garantörlüğün vermiş olduğu hak ve yetkileri kullanmaktan çekinmeyeceğiz.

MALATYA'YA KONUŞLANDIRILAN PATRİOT SİSTEMİ

ABD-İsrail ile İran arasında devam eden şiddetli çatışmalar kapsamında ülkemize yönelik İran'dan farklı zamanlarda ateşlenen iki balistik mühimmat NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hâle getirilmiştir.

Yaşanan gelişmeler karşısında hava sahamızın ve vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak amacıyla millî düzeyde aldığımız tedbirlere ilave olarak NATO müttefiklerimizle yürütülen istişare mekanizmaları etkin şekilde devreye alınmıştır.

Bu kapsamda, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya'dan görevlendirilen bir patriot sistemi, hava savunma mimarisinin tamamlayıcı unsuru olarak Malatya'ya konuşlandırılmaktadır.

NATO, müttefik ülkelerin hava sahalarını ve topraklarını koruma iradesine sahip bir güvenlik ittifakıdır; Türkiye ise jeostratejik konumu, güçlü ordusu ve İttifakın güneydoğu kanadındaki kritik rolüyle bu yapının en önemli unsurlarından biridir.

Atılan bu adımlar; hem Türkiye'nin hem NATO'nun savunma, caydırıcılık ve müttefik dayanışması anlayışıyla, ortak güvenliğini tahkim etmeyi amaçlamaktadır.

S-400 NEDEN KULLANILMADI?

Ülkemizin hava ve füze savunma faaliyetleri, tehdit değerlendirmeleri ve operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda çok katmanlı bir yapı içinde yürütülmektedir. Bu kapsamda en uygun savunma unsuru, angajman kuralları ve mevcut operasyonel tablo dikkate alınarak belirlenmektedir.

Türkiye, NATO'nun entegre hava ve füze savunma sisteminin bir parçasıdır. Bu sistem: Erken uyarı sensörleri, komuta kontrol sistemi ve önleme füzelerinden oluşmaktadır.

Bir balistik füze tespit edildiğinde, müdahale süresinin çok kısa olması sebebiyle sistem en uygun ve en hızlı önleme aracını otomatik olarak seçerek ateşlemektedir.

Ülkemize yönelen balistik füze tehdidine karşı en uygun ve etkin savunma unsurları devreye alınarak söz konusu mühimmat başarıyla imha edilmiştir.

İNCİRLİK ÜSSÜ

İncirlik bir Türk üssüdür. Eskişehir'deki Muharip Hava Kuvveti Komutanlığımıza bağlı olarak görev yapan 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımız Adana İncirlik'te konuşludur. 10'ncu Ana Jet Üs Komutanlığımızda, F-16 filomuz, Tanker filomuz ve İHA'larımız bulunmaktadır. Üzerindeki tüm tesisleri ile birlikte mülkiyeti Türkiye Cumhuriyetine aittir. Üs komutanı Türk Tuğgeneralimizdir. Orada Amerikan askerlerinin olması Amerikan üssü olduğu anlamına gelmez. Orada ayrıca İspanya, Polonya ve Katar askeri personeli de bulunmaktadır.

