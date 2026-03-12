Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama: İncirlik Türk üssüdür

Bakanlık, mühimmat parçalarının Gaziantep ve Diyarbakır'da boş arazilere düştüğünü, olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını açıkladı. ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan ve İran'ın üçüncü ülkeleri de hedef alan saldırılarıyla genişleyen çatışmalar nedeniyle Türkiye'nin hava sahası güvenliği için ek tedbirler alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında, ABD-İsrail ile İran arasındaki çatışmaların ardından Türkiye'nin hava sahasında muharip uçaklarla devriye uçuşları gerçekleştirildiği, Doğu Akdeniz'de ise deniz ve hava unsurlarıyla keşif ve gözetleme faaliyetlerinin sürdürüldüğü ifade edildi. İran sınır hattında ise herhangi bir olağan dışı hareketlilik bulunmadığı, ancak muhtemel risk ve tehditlere karşı gerekli tedbirlerin alındığı vurgulandı.

Bu kapsamda, NATO Müttefik Hava Komutanlığı Ramstein/Almanya'dan görevlendirilen bir Patriot hava savunma sisteminin Malatya'ya konuşlandırıldığı bildirildi. Ayrıca füze ve İHA tehditlerine karşı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güvenliğini artırmak amacıyla 6 adet F-16 savaş uçağı ile hava savunma sistemlerinin bölgeye sevk edildiği kaydedildi.

4 PKK'LI TERÖRİST TESLİM OLDU

Terörle mücadele kapsamında da son bir haftada 4 PKK'lı teröristin teslim olduğu bildirildi. Suriye harekât alanlarında terör örgütleri tarafından kullanılan tünellerin imhasının sürdüğü, Menbic'te tespit edilen tünellerin yüzde 95'inin yok edildiği açıklandı. Böylece Suriye'de imha edilen toplam tünel uzunluğunun 764 kilometreye ulaştığı belirtildi.

Hudut güvenliğine ilişkin verileri de paylaşan Bakanlık, son bir haftada yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan 7'si terör örgütü mensubu olmak üzere 78 kişinin yakalandığını, 1.733 kişinin ise sınırı geçemeden engellendiğini duyurdu. Yılbaşından bu yana yakalananların sayısının 1.278'e, engellenenlerin sayısının ise 13 bin 493'e ulaştığı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca yaklaşan 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi etkinlikleri kapsamında Çanakkale Boğazı'nda 13 geminin katılımıyla geçit töreni yapılacağı, SOLOTÜRK tarafından gösteri uçuşları gerçekleştirileceği ve çeşitli konser etkinlikleri düzenleneceği bildirildi.

TÜRKİYE'DEKİ ÜSLERDE SON DURUM

Bakanlıktan yapılan açıklamanın devamı şöyle:

Yunanistan'ın Son Faaliyetleri

Doğu Ege Adaları Yunanistan'a 1923 tarihli Lozan Barış Antlaşması ve 1947 tarihli Paris Barış Antlaşması ile gayri askeri statüde bulundurulma şartıyla devredilmiştir.

Limni (Lozan Barış Antlaşması) ve Kerpe Adaları (Paris Barış Antlaşması) gayri askeri statüde olması gereken adalardır. Gayri askeri statü, antlaşmaların esaslı şartı olarak düzenlenmiştir. Dolayısıyla gayri askeri statünün ihlal edilmesi esaslı bir ihlale sebep olmakta ve bu oldu-bitti çabaları hukuken tek taraflı olarak gayri askeri statünün sona erdiği sonucunu doğurmamaktadır. Bu husus devletimizin en üst kademesi tarafından da dile getirilmiştir.

Yunanistan'ın usulüne uygun olarak akdedilmiş antlaşmalar hilafına adaların statülerini ihlal eden girişimleri hem hukuka aykırılık yaratmakta hem de komşuluk-müttefiklik ilişkilerimizi zedelemektedir. Coğrafyamızda süregelen güvenlik krizlerine karşı NATO müttefikleri arasında bu tarz durumların yaşanması kabul edilemezdir.

Yunanistan'ın gerçek amaca hizmet etmeyen ve bölgemizde yaşanan krizleri fırsata çevirmeye yönelik girişimlerini kabul etmediğimizi ve bu doğrultuda gerekli tüm tedbirleri aldığımızı ifade ediyoruz.