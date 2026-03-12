Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek

Foto: AA

BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşecek.

"STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK"

Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ziyareti "Bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiseri ve ardından Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'ye, başkent Ankara'ya gidecek" sözleriyle duyurdu. Genel Sekreter, ziyareti sırasında Türkiye'deki mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek." ifadeleri yer aldı.