Başkan Erdoğan BM Genel Sekreteri Guterres'i kabul edecek
Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'i makamında ağırlayacak. Guterres, Ankara'ya yapacağı ziyarette Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşecek. Ziyaret marjında Başkan Erdoğan'ın Guterres'e "Atatürk Uluslararası Barış Ödülü"nü takdim etmesi planlanıyor.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres bugün Ramazan ayı vesilesiyle dayanışma kapsamında Türkiye'ye geliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan Guterres'i makamında ağırlamasının ardından Beştepe Millet Sergi Salonu'nda gerçekleşecek Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nü takdim etmesi planlanıyor.
BAKAN FİDAN İLE GÖRÜŞECEK
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Ankara ziyaretinde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile de görüşecek.
"STK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK"
Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, ziyareti "Bu yıl BM Mülteciler Yüksek Komiseri ve ardından Genel Sekreter olarak görev yaptığı süre boyunca Türk halkının olağanüstü cömertliğine saygı göstermek amacıyla Türkiye'ye, başkent Ankara'ya gidecek" sözleriyle duyurdu. Genel Sekreter, ziyareti sırasında Türkiye'deki mültecileri desteklemek için çalışan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelecek." ifadeleri yer aldı.