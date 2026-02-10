Bakan Fidan’dan Guterres’le kritik telefon görüşmesi

Giriş Tarihi: 10 Şubat 2026 19:52 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi yaptı. Görüşmede, Batı Şeria ve Gazze ile ilgili gelişmeler, İran ve ABD arasında devam eden görüşmelerin yanı sıra Kıbrıs meselesiyle ilgili son durum ele alındı.