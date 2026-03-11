Kıbrıs’ta Çelik Kalkan! Hangi savunma sistemi konuşlandırıldı?

ABD/İsrail-İran gerilimiyle ısınan Doğu Akdeniz’de Türkiye, KKTC’nin güvenliği için garantörlük haklarını kullanarak dev bir adım attı. Ada’ya yerli hava savunma sistemi ve F-16 savaş uçakları konuşlandırıldı. Türkiye'nin Ada'ya hangi savunma sistemini gönderdiği de ortaya çıktı.

İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik başlattığı savaştan bu yana yeni bir silahlanma alanına dönüşen Kıbrıs'ta her şey Türkiye'nin kontrolü altında ilerliyor. Dün olduğu gibi bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) yanında ve destekçisi olan Türkiye, Kıbrıs Türklerinin güvenliğini tehdit eden hasmane tutumlara karşı garantörlüğün verdiği yetkileri kullanıyor.

F-16 savaş uçakları KKTC'ye konuşlandırıldı ADA'DA TÜRKİYE KONTROLÜ! Sabah Gazetesi'nden Betül Usta'nın haberine göre AKINCI TİHA ve Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından F-16 savaş uçakları ve hava savunma sistemleri de Kıbrıs Türkü'nün güvenliğine katkı sunmak üzere KKTC'ye konuşlandırıldı.

F-16 VE HİSAR DEVRİ İhtiyaç duyulması halinde ilave tedbirler alınmaya devam edilecek. Açık kaynaklara göre 40 binden fazla Türk askerinin bulunduğu adada, güvenliğinin artırılmasına yönelik adımlar atılıyor. Son olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 6 F-16 savaş uçağının ve hava savunma sistemlerinin, KKTC'ye konuşlandırıldığını açıkladı. Bu hava savunma sisteminin yerli üretim HİSAR sistemi olduğu ifade ediliyor.