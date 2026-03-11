Başkan Erdoğan'dan İran krizine net mesaj: Türkiye barıştan yana

Başkan Erdoğan AK Parti Kongre Merkezinde düzenlenen AK Parti Önceki Dönem Milletvekilleri, MYK Üyeleri ve Grup ile iftar programı sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Burada İran savaşına dair önemli mesaj veren Erdoğan Türkiye'nin daime barıştan yana olduğunu belirterek "Alev daha fazla büyümeden daha fazla can yanmadan yangını söndürmenin derdindeyiz." dedi.

Başkan Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

Bu mübarek günlerin mağfirete nasip olmasını yüce rabbimden niyaz ediyorum. Bugün bir kez daha varlığınız muahbettiniz için her birinize teşekkürlerimi iletiyorum.

Yine sizlerin nezdinde AK Parti'nin çatısı altında yol yürüdüğümüz tüm kardeşlerime minnettarlığımı iletiyorum. AK Parti teşkilatının her kademelerine sizlerin vesilesiyle selamlarımı gönderiyorum. Yegane amacımız bu millete hizmette bulunmak.

Ortak hizmetimizle bugün her zamankinden Türkiye çok daha güçlü, daha özgür, daha çoğulcu demokrasisi daha güçlü bir ülke. Türkiye'yi şaha kaldırdık.

Türkiye yıldızı parlayan bir ülke. Terörsüz Türkiye hedefini hayata geçireceğiz.

