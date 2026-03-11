15 Türk gemisi Hürmüz Boğazı'nda bekliyor: Ulaştırma Bakanlığı duyurdu

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'nda 15 Türk gemisinin beklediğini açıkladı. Gemi personeli ile iletişimde olduklarını belirten Bakan Uraloğlu "Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz. Bir sıkıntı yok" bilgisi paylaştı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan askeri hareketlilik 12. gününe girerken, çatışmaların küresel ticaret üzerindeki etkisi giderek ağırlaşıyor. Ankara'nın anbean takip ettiği süreçte, dünyanın en kritik enerji geçiş noktası olan Hürmüz Boğazı'nda trafik durma noktasına geldi. Bölgedeki Türk gemilerinin son durumu ise merak edildi.

"HÜRMÜZ'DE 15 TÜRK GEMİSİ VAR"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Hürmüz Boğazı'ndaki Türk varlığına dair kritik açıklamalarda bulundu. Bölgede 15 Türk gemisinin beklediğini ifade eden Bakan Uraloğlu, şu bilgileri paylaştı:

"15 adet Türk sahipli gemi Hürmüz Boğazı'nda bekliyor. Gemilerin tüm personeliyle irtibat halindeyiz, şu an için bir sıkıntı yok. Boğaz trafiği rahatladığında gemilerimizin çıkışını sağlayacağız."

HAVA TRAFİĞİNDE RİSK DEVAM EDİYOR

Körfez ülkelerine yönelik uçuş kısıtlamaları ve hava sahasındaki güvenlik riskleri de gündemdeki yerini koruyor. 13 Mart'a kadar sürmesi planlanan kısıtlamalara değinen Uraloğlu, hava trafiğinde ciddi bir risk olduğunu vurguladı. İran'da kalan Türk Hava Yolları ve Pegasus'a ait iki uçağın ekiplerinin Türkiye'ye getirildiğini belirten Uraloğlu, uçakların tahliyesinin savaşın seyrine göre planlanacağını sözlerine ekledi.

GEMİLER NE DURUMDA? İŞTE MERAK EDİLENLER

1. Hürmüz Boğazı'ndaki Türk gemilerinin güvenliği ne durumda? Bakan Uraloğlu'nun açıklamasına göre, boğazda bekletilen 15 Türk gemisindeki tüm personelle iletişim sağlanmış durumda ve güvenlik açısından bir problem bulunmuyor.

2. Hürmüz Boğazı neden kapatıldı? Bölgedeki çatışmalar ve İran'ın boğaza mayın döşediği yönündeki iddialar, seyir güvenliğini tehlikeye attığı için gemi trafiği durma noktasına gelmiştir.

3. Uçuş kısıtlamaları ne zaman sona erecek? Mevcut uçuş kısıtlamaları 13 Mart'a kadar planlanmış olsa da, bölgedeki askeri hareketliliğe ve risk durumuna göre bu sürenin uzatılması muhtemel görülüyor.

4. İran'da kalan Türk uçakları ne zaman dönecek? Uçakların uçuş ekipleri güvenli bir şekilde Türkiye'ye getirildi. Uçakların kendisi ise bölgedeki hava sahası güvenli hale geldiğinde Türkiye'ye geri alınacak.