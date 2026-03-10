MHP lideri Bahçeli'den partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli mesajlar

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulunuyor. Kürtlerin paralı asker olmadığını söyleyen Bahçeli "Kürtler satılık değildir" ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMASINDA ÖNE ÇIKANLAR

İstikbalimizi düşünmek zorundayız. Hayallerimizin yol haritasını çiziyoruz.

Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir.

Kirli savaşın bilançosu ağırlaşıyor.

11 gündür psikolojik, dijital harp ilerletiyorlar.

İran'da çocukların öldürülmesi katliamdır.

Bölgemizi akıl tutulması sarmıştır.

Kürtler satılık değildir.

Her ülke aklını başına almalıdır. Türkiye üzerinden kimse kumar oynayamaz.

Hava sahamızda yolunu kaybetmiş İHA istemiyoruz.

MHP LİDERİ BAHÇELİ'NİN AÇIKLAMALARININ TAMAMI

Nasıl ki istiklalimizin engin ve erdemli düşüncesiyle milli devletimizin tartışılmaz haklarına sahip çıkıyorsa istikbalimizin yol haritasını da çizmek zorundayız. Mehmet Akif Ersoy mili mücadelenin en ateşli yıllarında kalemini tıpkı bir kırbaç gibi beyaz sayfalarda çarmış, istiklali yazmamış yaşamıştır. Akif yüksek milli bir şuurdur.

BİZ KORKMADIKÇA SANCAK SÖKMEZ

İstiklal Marşı Milli Kahramanlığın muhteşem bir mücadelenin vesikasıdır. Çevremizde yaşanan vahim gelimeler Mehmet Akif'e feyiz veren günlerle maalesef benzerlik göstermektedir. Hürriyet ve bağımsızlık Türk milletinin karakteridir. İstiklal Marşımızın ilk sözcüğü "korkma" diye başlamaktadır. Biz korkmadıkça şafaklarımızda al sancak sönmez.