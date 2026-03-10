İran'dan ateşlenen füzenin rotası neresiydi? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler
Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık bazı mühimmat parçaların Gaziantep’e düştüğünü, olayda can kaybının olmadığı da belirtti. Türk makamları, füzelerin bizzat İran topraklarından ateşlendiğini teyit ederken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.
İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.
"BAZI PARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİLERE DÜŞTÜ"
Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."
İRAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi.
Yaşanan hadiseyle ilgili tepki ve endişelerin iletildiği bildirildi.
TÜRKİYE'Yİ SAHAYA ÇEKME PLANI MI?
İran'dan ateşlenen füzelerin Türk semalarında imha edilmesi bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında füzelerin bizzat İran topraklarından kalktığının Türk makamlarınca teyit edildiğini belirterek, Tahran yönetiminin içindeki "ajan faaliyetleri" ve "emir-komuta zafiyetine" dikkat çekti.