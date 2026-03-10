CANLI YAYIN

İran'dan ateşlenen füzenin rotası neresiydi? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler

Giriş Tarihi:Son Güncelleme:
ahaber.com.tr - Özel Haber
İran'dan ateşlenen füzenin rotası neresiydi? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenen balistik füzenin Türk hava sahasında etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlık bazı mühimmat parçaların Gaziantep’e düştüğünü, olayda can kaybının olmadığı da belirtti. Türk makamları, füzelerin bizzat İran topraklarından ateşlendiğini teyit ederken, Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman A Haber canlı yayınında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren balistik mühimmat Doğu Akdeniz'deki NATO unsurlarınca etkisiz hale getirildi. Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş araziye düştü.

Açıklama Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapıldı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İran'dan ateşlenip Türk hava sahasına giren bir balistik mühimmat Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurları tarafından etkisiz hale getirilmiştir.

TÜRKİYE'YE DÜŞEN FÜZELERİN ARKASINDA KİMLER VAR?

"BAZI PARÇALAR GAZİANTEP'TE BOŞ ARAZİLERE DÜŞTÜ"

Bazı mühimmat parçaları Gaziantep'te boş arazilere düşmüştür. Olayda herhangi bir can kaybı veya yaralanma söz konusu değildir. Türkiye, iyi komşuluk ilişkilerine ve bölgesel istikrara büyük önem vermektedir. Ancak ülkemizin topraklarına ve hava sahasına yönelen her türlü tehdide karşı gerekli tüm adımların kararlılıkla ve tereddütsüz atılacağını bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye'nin bu yöndeki uyarılarına riayet edilmesinin herkesin menfaatine olduğunu hatırlatıyoruz."

Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)

İRAN BÜYÜKELÇİSİ DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre; İran'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığına çağrılarak İran'dan Türkiye'ye ateşlenen balistik füze ile ilgili izahat istendi.

Yaşanan hadiseyle ilgili tepki ve endişelerin iletildiği bildirildi.

İran'dan ateşlenen füzenin rotası neresiydi? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler - 2

TÜRKİYE'Yİ SAHAYA ÇEKME PLANI MI?

İran'dan ateşlenen füzelerin Türk semalarında imha edilmesi bölgede tansiyonu zirveye taşıdı. Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Tolga Sakman, A Haber canlı yayınında füzelerin bizzat İran topraklarından kalktığının Türk makamlarınca teyit edildiğini belirterek, Tahran yönetiminin içindeki "ajan faaliyetleri" ve "emir-komuta zafiyetine" dikkat çekti.

Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)

SAHTE BAYRAK DEĞİL, DOĞRUDAN İRAN KAYNAKLI!

Olayın ilk anından itibaren tartışılan "başka aktörlerin oyunu mu?" sorusuna açıklık getiren Dr. Tolga Sakman, "Bölgedeki aktörler ve geçmiş politikalar nedeniyle bunun bir 'sahte bayrak' operasyonu olma ihtimalini hepimiz düşündük ancak Türk makamları artık biliyor ki bu füzeler doğrudan İran topraklarından ateşlendi" ifadelerini kullandı. Sakman, dış bir gücün füzeyi atıp suçu İran'a atma ihtimalinin ortadan kalktığını, asıl problemin İran'ın kendi içindeki karanlık yapılar olduğunu, "Burada asıl önemli olan, İran yönetiminin konuyu detaylıca araştırıp Türkiye'yi bilgilendirmesidir" sözleriyle aktardı.

Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)

NATO SİSTEMLERİ 1000 KİLOMETREDE İMHA ETTİ

Füzelerin imha edildiği yüksekliğin teknik bir mesaj içerdiğini vurgulayan Sakman, "Ateşlenen iki füze, NATO'nun SM-3 savunma sistemi tarafından yaklaşık 900 veya 1000 kilometrenin üzerindeki bir yükseklikte etkisiz hale getirildi" dedi. Bu durumun Türkiye'nin hava sahasının hedef alınıp alınmadığına dair soru işaretleri oluşturduğunu belirten uzman, "Teknik tartışmalar bir yana, Türkiye'nin sınırına çok yakın bir rota üzerinden bu füzelerin koordinasyonsuz şekilde atılması kabul edilemez; Ankara şu an temkinli ama karşı tarafı sorumlu tutan bir duruş sergiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA)

İRAN ORDUSUNDAKİ "AJAN" VE "YEREL KOMUTA" TEHLİKESİ

İran'daki yönetim boşluğunun ve "Mozaik Savunma Sistemi" adı verilen yapının risklerine değinen Dr. Tolga Sakman, "Dini liderin yokluğu ve üst düzey komutanların suikastlarla öldürülmüş olması, yetkiyi yerel komutanlara bıraktı ancak bu durum büyük bir kaos doğuruyor" ifadelerini kullandı. Ordunun içerisindeki sızmalara dikkat çeken Sakman, "Haniye suikastında gördüğümüz istihbarat zafiyeti, füze sistemlerinin başında da olabilir; ordu içindeki bazı ajan unsurlar Türkiye'yi sahaya çekmek veya İran'ı zor durumda bırakmak için bu emri vermiş olabilirler" şeklinde konuştu.

İran'dan ateşlenen füzenin rotası neresiydi? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler - 6

TAHRAN'DAN DOYURUCU AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan'ın Başkan Erdoğan'ı arayarak bilgi vermesinin kritik bir adım olduğunu belirten Sakman, "İlk füzeden sonra yeterli bilgi verilmemişti ancak ikincisinden sonra Pezeşkiyan'ın 'araştıracağız' sözü beklediğimiz bir adımdı" dedi. Türkiye'nin süreci NATO çerçevesinde de titizlikle takip ettiğini söyleyen uzman, "Türkiye doğrudan cevap verebilecek kapasitedeyken, şu an için Tahran'ın bu kirli sızmayı kendi içinde temizlemesini ve net sonuçları paylaşmasını bekliyor" sözleriyle analizini tamamladı.

MSB: İran füzesi hava sahamızda düşürüldüMSB: İran füzesi hava sahamızda düşürüldüMSB: İRAN FÜZESİ HAVA SAHAMIZDA DÜŞÜRÜLDÜ

Başkan Erdoğandan İrana füze uyarısıBaşkan Erdoğandan İrana füze uyarısıBAŞKAN ERDOĞAN'DAN İRAN'A "FÜZE" UYARISI

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın