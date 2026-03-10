İran'dan ateşlenen füzenin rotası neresiydi? A Haber canlı yayınında çarpıcı sözler

Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA) SAHTE BAYRAK DEĞİL, DOĞRUDAN İRAN KAYNAKLI! Olayın ilk anından itibaren tartışılan "başka aktörlerin oyunu mu?" sorusuna açıklık getiren Dr. Tolga Sakman, "Bölgedeki aktörler ve geçmiş politikalar nedeniyle bunun bir 'sahte bayrak' operasyonu olma ihtimalini hepimiz düşündük ancak Türk makamları artık biliyor ki bu füzeler doğrudan İran topraklarından ateşlendi" ifadelerini kullandı. Sakman, dış bir gücün füzeyi atıp suçu İran'a atma ihtimalinin ortadan kalktığını, asıl problemin İran'ın kendi içindeki karanlık yapılar olduğunu, "Burada asıl önemli olan, İran yönetiminin konuyu detaylıca araştırıp Türkiye'yi bilgilendirmesidir" sözleriyle aktardı.

Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA) NATO SİSTEMLERİ 1000 KİLOMETREDE İMHA ETTİ Füzelerin imha edildiği yüksekliğin teknik bir mesaj içerdiğini vurgulayan Sakman, "Ateşlenen iki füze, NATO'nun SM-3 savunma sistemi tarafından yaklaşık 900 veya 1000 kilometrenin üzerindeki bir yükseklikte etkisiz hale getirildi" dedi. Bu durumun Türkiye'nin hava sahasının hedef alınıp alınmadığına dair soru işaretleri oluşturduğunu belirten uzman, "Teknik tartışmalar bir yana, Türkiye'nin sınırına çok yakın bir rota üzerinden bu füzelerin koordinasyonsuz şekilde atılması kabul edilemez; Ankara şu an temkinli ama karşı tarafı sorumlu tutan bir duruş sergiliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Gaziantep'e düşen füze parçaları (DHA) İRAN ORDUSUNDAKİ "AJAN" VE "YEREL KOMUTA" TEHLİKESİ İran'daki yönetim boşluğunun ve "Mozaik Savunma Sistemi" adı verilen yapının risklerine değinen Dr. Tolga Sakman, "Dini liderin yokluğu ve üst düzey komutanların suikastlarla öldürülmüş olması, yetkiyi yerel komutanlara bıraktı ancak bu durum büyük bir kaos doğuruyor" ifadelerini kullandı. Ordunun içerisindeki sızmalara dikkat çeken Sakman, "Haniye suikastında gördüğümüz istihbarat zafiyeti, füze sistemlerinin başında da olabilir; ordu içindeki bazı ajan unsurlar Türkiye'yi sahaya çekmek veya İran'ı zor durumda bırakmak için bu emri vermiş olabilirler" şeklinde konuştu.