DMM’den “savaşa hazırlık” iddialarına yalanlama
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarında yer alan “bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının savaşa hazırlık olduğu” yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı. İşte detaylar...
İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır" açıklamasını yaptı.
DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı sosyal medya hesaplarında, bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hâllerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur. Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır. Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.
YENİ ATAMALAR YAPILMIŞTI
Cumhurbaşkanlığı kararları kapsamında çeşitli bakanlıklarda Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanlıklarına yeni atamalar yapılmıştı.
Adalet Bakanlığında İbrahim Çelik,
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında Ahmet Ergül,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında Ali Mert,
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığında İsmail Ceylan,
Dışişleri Bakanlığında Taner Ataman,
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığında Selim Çiçek,
Gençlik ve Spor Bakanlığında Mustafa Çelik,
Hazine ve Maliye Bakanlığında Murat Çevik,
İçişleri Bakanlığında Mustafa Güngör,
Kültür ve Turizm Bakanlığında Arda Heb,
Milli Eğitim Bakanlığında Metin Tayarer,
Sağlık Bakanlığında Gökhan Yılmaz,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında İbrahim Kütük,
Tarım ve Orman Bakanlığında Hüseyin Erbaş,
Ticaret Bakanlığında Tayfun Temur ve Ulaştırma
Altyapı Bakanlığında Şakir Ünver Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı olarak görevlendirildi.