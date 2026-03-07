Başkan Erdoğan İmzaladı | Atama kararları Resmi Gazete’de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 7 Mart 2026 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları kamuoyuyla paylaşıldı. Kararlar kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığına yönelik önemli değişiklikler yapıldı. Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu üyeliklerine dört yeni isim atanırken, Hatay, Ağrı, Adıyaman ve Erdemli il müftülüklerinde görev değişiklikleri gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra, Birleşmiş Milletler Viyana Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği görevine Mustafa Kibaroğlu atandı.
