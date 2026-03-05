Milli Savunma Bakanlığı, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı saldırılar ve ardından yaşanan gelişmeleri değerlendirdi. Yapılan açıklamada Hatay'a düşen parçanın hava savunma mühimmatına ait olduğu ifade edilirken olayda herhangi bir yaralanma olmadığının altı çizildi. Ayrıca konuya ilişkin "Ancak kimden gelirse gelsin hasmane tutumlara cevap verme hakkımızın mahfuz olduğunu bir kez daha vurguluyoruz" ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanlığı tarafından düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında önemli detaylara yer verildi. MSB'DEN DÜŞEN FÜZE İÇİN AÇIKLAMA İşte açıklamanın detayları: İRAN'DAKİ SON DURUM Türkiye olarak önceliğimiz bölgemizdeki saldırıların durdurulması, kalıcı ateşkesin tesis edilmesi ve tüm ihtilafların barışçıl yollarla çözülmesidir. Bu kapsamda; tarafları saldırılara bir an önce son vermeye ve sorunları diyalog ile diplomasi yoluyla çözmeye davet ediyoruz.

İRAN'DAN TÜRKİYE'YE KİTLESEL GÖÇ İHTİMALİ İsrail ve ABD'nin İran'a saldırmasıyla başlayan ve devam eden gelişmelere bağlı olarak İran'dan sınırlarımıza doğru kitlesel göç hareketlerinin olduğuna ilişkin yapılan sosyal medya paylaşımları ve haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Hudut güvenliğimiz; sınırlarımızı korumak, yasa dışı geçişleri engellemek ve terörist faaliyetleri önlemek amacıyla "Hudut namustur" anlayışıyla 7 gün 24 saat esasına göre kesintisiz bir şekilde; Cumhuriyet tarihinin en yoğun teknolojisi, en etkili ve kademeli tedbirleri ile sağlanmaktadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, bölgesel gelişmelere karşı her türlü senaryoya karşı gerekli önlemleri devletimizin ilgili kurumlarıyla koordineli olarak almaktadır. İran'dan Türkiye'ye yönelik kitlesen göç hareketlerinin olduğuna ilişkin manipülatif içeriklerle kamuoyunda algı oluşturmayı amaçlayan paylaşımlara itibar edilmemesi önem arz etmektedir.