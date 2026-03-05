İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı A Haber'de: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi

CANLI YAYIN

ahaber.com.tr - Özel Haber
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, bölgedeki gerilimin kaynağının İran olmadığını belirterek, ABD ve İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı sert uyarılarda bulundu. Türkiye ile olan dostane ilişkilere vurgu yapan Garibabadi, Türkiye topraklarına düşen füze konusuna açıklık getirirken; Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, terörle mücadele ve nükleer müzakerelerdeki "ihanet" iddialarıyla gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Garibabadi, "Bu savaş İran'ın seçtiği bir yol değildir, biz sadece ülkemizi savunuyoruz" diyerek Tahran'ın sarsılmaz kararlılığını dünyaya ilan etti.

"TÜRKİYE BİZİM DOSTUMUZDUR, HEDEFİMİZDE DEĞİL"

Son günlerde Türkiye sınırlarına düşen füze hadisesine ilişkin net mesajlar veren Kazım Garibabadi, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi ve bölgedeki komşu ülkeleri hedef alma gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Türkiye'yi hedef almak için hiçbir sebebimiz yok, bu konuda Türk yetkililerle ve Dışişleri Bakanı ile iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı. Bölgedeki Amerikan üslerinin birer istikrarsızlık kaynağı olduğunu belirten Garibabadi, "Bu üsler İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kullanılıyor; biz komşularımızla değil, ülkemize yönelik saldırganlık gösterenlerle savaş halindeyiz." sözleriyle sahadaki durumu özetledi.

A HABER Ekran GörüntüsüA HABER Ekran Görüntüsü

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KONTROL BİZDE, DÜŞMANA GEÇİT YOK"

Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve enerji nakliyatı konusundaki soruları yanıtlayan Garibabadi, "İran her zaman bölgede güvenlik sağlamaya çalışmıştır ancak şu an bir savaş durumundayız. Savaş zamanı İran regülasyonları geçerlidir ve düşmanımız olan ülkelerin askeri ya da ticari gemilerinin geçişine izin vermeyeceğiz." dedi. Tüm araçları kullanacaklarını belirten Garibabadi, "Geçişlerin kontrolü bizim elimizde ve kargonun doğasını biliyoruz; uluslararası topluma diplomasi aradığımızı söyledik ancak şu an durum çok ciddi." sözleriyle geçişlerin kısıtlanabileceği sinyalini verdi.

İsrail ve ABD saldırılarının ardından Tahran sokakları (AFP)İsrail ve ABD saldırılarının ardından Tahran sokakları (AFP)

ABD VE İSRAİL'E "DİPLOMASİ" TEPKİSİ: "BU BİR İHANETTİR"

Cenevre'de yürütülen nükleer müzakereler sırasında savaşın başlamasını değerlendiren Garibabadi, "ABD diplomasiye ikinci kez ihanet etti. Müzakerelerde sadece nükleer konular konuşulurken arka planda bu savaşı başlattılar." ifadelerini kullandı. İran'ın nükleer silah peşinde olmadığını yineleyen Garibabadi, "Liderimiz nükleer bombaların üretimini ve kullanımını yasakladı, bu bizim yasalarımızda da var. İran'ın bomba peşinde olduğu büyük bir yalandır ve IAEA raporları da bizim şeffaflığımızı kanıtlamaktadır." sözleriyle Batı'nın iddialarını reddetti.

ABD ve İsrail'in Tahran'a saldırısı (AFP)ABD ve İsrail'in Tahran'a saldırısı (AFP)

TERÖRLE MÜCADELEDE TÜRKİYE İLE DAYANIŞMA MESAJI

Irak'ın kuzeyindeki terör gruplarının hareketliliği ve CIA'in iç savaş çıkarma çabaları hakkında konuşan Garibabadi, "Irak makamlarını ve merkezi hükümeti uyardık, teröristlerin sınırı geçmesine izin vermeyecekler. Eğer bu tehditler devam ederse askeri güç kullanmaktan çekinmeyiz." dedi. Türkiye'nin de terörden muzdarip olduğunu bildiklerini ekleyen Garibabadi, "Türkiye'nin ulusal güvenliğini korumaya çalışacağız ve terör eylemlerini engellemek için elimizden geleni yapacağız; biz bu konuda Türkiye ile aynı taraftayız." ifadelerini kullandı.

A HABER Ekran GörüntüsüA HABER Ekran Görüntüsü

İSRAİL'İN DEMİR KUBBESİ VE FÜZE GÜCÜ

İran'ın füze kapasitesi ve İsrail'in savunma sistemlerine değinen Bakan Yardımcısı, "İran füzelerinin ne kadar hassas ve keskin olduğunu kendileri de biliyor. Demir Kubbe aslında son araçtır ve füzelerimiz birçok engeli aşarak hedeflerini başarıyla vurmuştur." dedi. Trump'ın İran halkının rejimi istemediği yönündeki iddialarına da sert çıkan Garibabadi, "Trump gelip İran sokaklarındaki milyonları görmeli. Halkımız sisteme sadıktır ve saldırganlığa karşı tek yürektir. Trump insanları öldürerek mi onlara yardım ettiğini sanıyor?" sözleriyle ABD yönetimine tepki gösterdi.

A HABER Ekran GörüntüsüA HABER Ekran Görüntüsü

İSLAM DÜNYASINA BİRLİK ÇAĞRISI

Röportajın sonunda İslam dünyasına seslenen Garibabadi, "İslam ümmeti şu an çok gergin. Amerika ve İsrail rejiminin Müslümanlara karşı tutumu ortada. Biz burada bir dayanışma bekliyoruz." ifadelerini kullandı. Müslümanların bir arada durması gerektiğini vurgulayan Garibabadi, "İran halkı ve tüm Müslümanlar bu saldırganlığa karşı birleşmelidir, birliğimiz en büyük gücümüzdür." diyerek sözlerini tamamladı.

