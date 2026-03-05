İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı A Haber'de: Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi

İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber canlı yayınınında soruları yanıtladı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, A Haber'e yaptığı özel açıklamalarda, bölgedeki gerilimin kaynağının İran olmadığını belirterek, ABD ve İsrail'in saldırgan tutumlarına karşı sert uyarılarda bulundu. Türkiye ile olan dostane ilişkilere vurgu yapan Garibabadi, Türkiye topraklarına düşen füze konusuna açıklık getirirken; Hürmüz Boğazı'nın kontrolü, terörle mücadele ve nükleer müzakerelerdeki "ihanet" iddialarıyla gündemi sarsacak ifadeler kullandı. Garibabadi, "Bu savaş İran'ın seçtiği bir yol değildir, biz sadece ülkemizi savunuyoruz" diyerek Tahran'ın sarsılmaz kararlılığını dünyaya ilan etti.

"TÜRKİYE BİZİM DOSTUMUZDUR, HEDEFİMİZDE DEĞİL"

Son günlerde Türkiye sınırlarına düşen füze hadisesine ilişkin net mesajlar veren Kazım Garibabadi, "Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi ve bölgedeki komşu ülkeleri hedef alma gibi bir niyetimiz hiçbir zaman olmadı. Türkiye'yi hedef almak için hiçbir sebebimiz yok, bu konuda Türk yetkililerle ve Dışişleri Bakanı ile iletişim halindeyiz." ifadelerini kullandı. Bölgedeki Amerikan üslerinin birer istikrarsızlık kaynağı olduğunu belirten Garibabadi, "Bu üsler İran İslam Cumhuriyeti'ne karşı kullanılıyor; biz komşularımızla değil, ülkemize yönelik saldırganlık gösterenlerle savaş halindeyiz." sözleriyle sahadaki durumu özetledi.

A HABER Ekran Görüntüsü

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA KONTROL BİZDE, DÜŞMANA GEÇİT YOK"

Hürmüz Boğazı'nın kontrolü ve enerji nakliyatı konusundaki soruları yanıtlayan Garibabadi, "İran her zaman bölgede güvenlik sağlamaya çalışmıştır ancak şu an bir savaş durumundayız. Savaş zamanı İran regülasyonları geçerlidir ve düşmanımız olan ülkelerin askeri ya da ticari gemilerinin geçişine izin vermeyeceğiz." dedi. Tüm araçları kullanacaklarını belirten Garibabadi, "Geçişlerin kontrolü bizim elimizde ve kargonun doğasını biliyoruz; uluslararası topluma diplomasi aradığımızı söyledik ancak şu an durum çok ciddi." sözleriyle geçişlerin kısıtlanabileceği sinyalini verdi.