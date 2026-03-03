Görgü tanıkları Fatma Nur öğretmenin katledildiği anları anlattı: Elimizden bir şey gelmedi | Sözcü Çelik'ten net mesaj

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırı, Türkiye'yi derinden sarstı. Öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, sınıftaki öğrenciler ve görgü tanıkları dehşet anlarını anlatarak, "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Dün 2 Mart İstanbul'da Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. FATMA NUR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ Saldırıda ağır yaralanan Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.

BIÇAKLI SALDIRIDA GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI:

Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik'in olay anında sınıfında bulunan ve görgü tanığı olan öğrencisi yaşananları "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" sözleriyle anlattı.



Fatma Nur Çelik'in sınıf öğrencisi yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, okulda güvenlik açığının giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yapan arkadaş bir anda elinde bıçakla okula girmiş, sonra Fatma Nur hocanın sınıfına girip hocayı maalesef katlediyor. Ondan sonra diğer sınıflara girip diğer hocalara ve arkadaşlara saldırmaya çalışmış, müdür yardımcımız arkadaşı etkisiz hale getirmiş. Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış. Ben kendi öğrencisi olduğum için çok üzgünüm, hepimiz çok üzüldük, artık bu olayla bir 'Dur' denilmesi lazım; okula düzgün bir güvenlik sisteminin gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

