Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | İHA

Çekmeköy'deki Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yaşanan bıçaklı saldırı, Türkiye'yi derinden sarstı. Öğretmen Fatma Nur Çelik hayatını kaybederken, sınıftaki öğrenciler ve görgü tanıkları dehşet anlarını anlatarak, "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" dedi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, saldırganın hukuk önünde hesap vereceğini belirtti.

Dün 2 Mart İstanbul'da Çekmeköy ilçesindeki Taşdelen Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi F.S.B. (17), kadın öğretmenler Fatma Nur Çelik (44) ve Z.A. (52) ile öğrenci S.K.'yı (15) bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine okula polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

FATMA NUR ÖĞRETMEN HAYATINI KAYBETTİ

Saldırıda ağır yaralanan Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti.

BIÇAKLI SALDIRIDA GÖRGÜ TANIĞI DEHŞET ANLARINI ANLATTI:
Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana gelen bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Fatma Nur Özçelik'in olay anında sınıfında bulunan ve görgü tanığı olan öğrencisi yaşananları "Hoca koridora doğru çıkınca yanında durduk ama bir şey bilmediğimiz için elimizden de bir şey gelmedi" sözleriyle anlattı.

Fatma Nur Çelik'in sınıf öğrencisi yaşanan olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, okulda güvenlik açığının giderilmesi gerektiğine dikkat çekerek "Yapan arkadaş bir anda elinde bıçakla okula girmiş, sonra Fatma Nur hocanın sınıfına girip hocayı maalesef katlediyor. Ondan sonra diğer sınıflara girip diğer hocalara ve arkadaşlara saldırmaya çalışmış, müdür yardımcımız arkadaşı etkisiz hale getirmiş. Fatma Nur hoca benim sınıf hocamdı, bizim derslerimize giriyordu. Kendisi çok iyi bir insandı, kimseye kötülük yapacak birisi değildi. Galiba o arkadaşla alakalı disiplin kuruluna bir şey sunmuş; arkadaş da dışarıda madde kullanarak gelip böyle bir eylem yapmış. Ben kendi öğrencisi olduğum için çok üzgünüm, hepimiz çok üzüldük, artık bu olayla bir 'Dur' denilmesi lazım; okula düzgün bir güvenlik sisteminin gelmesi lazım" şeklinde konuştu.

Öğretmen arkadaşı, Çelik'in alanında çok kıymetli bir meslektaşı olduğunu ifade ederken, "Mesleğinde çok yetkin bir öğretmendi. Çok donanımlı, çok zeki, çok akıllı bir öğretmendi. Beraber çalıştık, sanat yaptık ve bu alanda çok kabiliyetli bir arkadaşımızdı. Yeri dolmayacak nadide insanlardan bir tanesiydi.

Arabası burada tek kalmış duruyor, çok üzücü. Çocuğunun montu da arkadaydı, bütün hayatları darmadağın oldu. Yazık günah değil mi şimdi? O yüzden bu tür okulların niteliğinin artırılması için çöp torbası doldurur gibi herkesi içine doldurmaktan ziyade bu mesleği yapabilecek insanlarla doldurmak lazım" dedi.

"ÇOCUKLARI GERÇEKTEN ÇOK SEVERDİ"

Son olarak Çelik'in komşusu, "Fatma Nur bizim komşumuzdu, çok iyi bir öğretmendi. Çocukları gerçekten çok severdi, biz bunu duyunca şok olduk. Benim çocuklarım da burada okuyor, hem öğretmenimiz hem de komşumuz olarak çok üzüldük. Çocukları buraya göndermemiz için bizi o teşvik etmişti meslek okulu olduğu için, gerçekten çok üzgünüm" diyerek anlattı.

"CANİ HUKUK ÖNÜNDE HESAP VERECEK"

Konuya ilişkin AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten ise taziye mesajı geldi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı: "İstanbul'da bir lisemizde gerçekleşen lanetli bir saldırı sonucu öğretmenimiz Fatma Nur Çelik hayatını kaybetti. Çok üzgünüz.

Olaya ilişkin ilgili kurumlarımız derhal soruşturma başlatmıştır, olay tüm boyutlarıyla incelenmektedir. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren cani hukuk önünde hesap verecektir.

Fatma Nur öğretmenimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanı cennet olsun. Değerli ailesinin, tüm eğitim camiamızın ve milletimizin başı sağolsun... Yaralanan öğrencimize ve öğretmenimize de acil şifalar diliyoruz." açıklamasında bulundu.

FATMANUR ÖĞRETMENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDAN ALINDI
Öğretmenin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na getirilmişti. Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'nda biten işlemlerinin ardından öğretmenin cenazesi yakınları tarafından alındı.

