Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü: Nahçıvan'a saldırıyı kınıyoruz

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 17:47 Son Güncelleme: 05 Mart 2026 17:57

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.