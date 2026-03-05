CANLI YAYIN

Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü: Nahçıvan'a saldırıyı kınıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.

İHA SALDIRISINI KINADI

