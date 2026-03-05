Başkan Erdoğan Aliyev ile görüştü: Nahçıvan'a saldırıyı kınıyoruz
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, insansız hava araçları ile yapılan saldırıyı kınarken, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev’e ve kardeş Azerbaycan halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Liderler Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne yönelik saldırıyı ele aldı.
İHA SALDIRISINI KINADI
