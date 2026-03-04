Yerli ve milli sistemlerle tam bağımsızlık! Türkiye'nin çelik bileği bölgeyi titretti

Orta Doğu’da savaş rüzgarları sertleşirken, Türkiye tarihî sorumluluğu ve artan askerî gücüyle bölgedeki kilit rolünü pekiştiriyor. Deniz, hava ve kara kuvvetlerinde yerli ve milli imkanlarla donatılan Türk ordusu, küresel bir aktör olma yolunda kararlı adımlarla ilerliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı videolu mesajla Türkiye’nin savunma sanayiindeki devrim niteliğindeki başarılarını vurgularken, engelleme girişimlerine de sert bir rest çekti.

Dünya, Orta Doğu'da tırmanan gerilimi ve çatışma atmosferini endişeyle takip ederken, Türkiye sınırlarının hemen yanı başında yükselen tehditlere karşı adeta bir istikrar kalesi gibi yükseliyor.

Tarihî misyonundan ödün vermeyen Ankara, denizlerdeki hakimiyeti, göklerdeki üstünlüğü ve karadaki sarsılmaz gücüyle dosta güven, düşmana korku salmaya devam ediyor. Mühimmat ve donanım kapasitesini her geçen gün artıran Türkiye, artık sadece bölgesel bir güç değil, oyun kurucu bir küresel aktör olarak tescilleniyor.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN SAVUNMA SANAYİİNDE KARARLILIK VURGUSU

Türkiye'nin tam bağımsızlık yolundaki yerli ve milli teknoloji hamleleri, Başkan Erdoğan'ın paylaştığı çarpıcı video ile bir kez daha gözler önüne serildi. Savunma sanayiinde elde edilen üstün performansın arkasındaki iradeye dikkat çeken Başkan Erdoğan, Şayet "füze testi yapmayın, balıklar ürküyor" diyenlere kulak kabartsaydık elbette bunların hiçbirini başaramazdık" sözleriyle aktardı.