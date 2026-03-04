Başkan Erdoğan'dan düşürülen İran füzesine ilişkin net mesaj: Gerekli müdahaleleri anında yapıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Mehmetçik ile İftar programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, İran'dan ateşlenen füzeye ilişkin "Bugün olduğu gibi NATO ile gerekli müdahaleleri yapıyoruz. Gerekli tüm yerlere uyanlarımızı yaptık. Sınırımız için uyarıları en net biçimde yapıyoruz. " dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Vatanımız, bayrağımız, bağımsızlığımız ve mukaddes değerlerimiz tehdit edildiğinde, istiklalimiz ve istikbalimiz tehlikeye girdiğinde nasıl bir millet olduğumuzu bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde defalarca gösterdik." dedi. Başkan Erdoğan, Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda düzenlenen "Mehmetçikle İftar Programı"nda konuştu. Mehmetçiğin Ramazan-ı Şerif'ini tebrik eden Erdoğan, Allah'tan herkesi sağlık ve afiyet içinde sevdikleri ve aileleriyle birlikte bayrama da ulaştırmasını temenni etti.

Fotoğraf-AA Erdoğan, "Rahmet kapılarının ardına kadar açıldığı bu mübarek ayda kahramanlar ocağının siz kahraman mensuplarıyla, Özel Kuvvetler Komutanlığımızın siz seçkin neferleriyle beraber olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. İftarınız mübarek olsun. Rabbim tuttuğunuz oruçları kabul eylesin." ifadelerini kullandı. Her türlü hasmane tutuma cevap veririz "HER TÜRLÜ HASMANE TUTUMA CEVAP VERİRİZ" Bugün bir kez daha devletin bekasını ve milletin güvenliğini temin amacıyla canları pahasına vatanın dört bir köşesinde görev yapan askerlerin her birine Allah'tan üstün başarılar dileyen Erdoğan, şunları kaydetti: "Rabbim askeri, polisi, jandarması, güvenlik korucusu ve istihbaratçısıyla tüm güvenlik güçlerimizin yardımcısı olsun. Onları her türlü kazadan, beladan, saldırıdan, ihanetten korusun, ordumuzu daima muzaffer eylesin. Elbette bu mübarek akşamda vatanı için, milleti için, bayrağı için toprağa düşmüş tüm şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, ruhları şad, menzilleri mübarek, mekanları inşallah cennet olsun diyorum. Özellikle aziz hatıralarını her zaman şükranla yaşatacağımız Binbaşı Bülent Albayrak'a, Binbaşı Murat Kemal Yetişen'e, Yüzbaşı Ertuğ Güler'e, Yüzbaşı Burak Coşkun'a, Üsteğmen Enes Demir'e, 15 Temmuz kahramanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir'e, Astsubay Kıdemli Başçavuş Harun Turhan'a, Uzman Çavuş Nurettin Tokyürek'e, Uzman Çavuş Murat Yıldırım'a, Uzman Çavuş Selçuk Paker'e ve isimlerini 86 milyon olarak kalbimize nakşettiğimiz, tabuta sığmayan tüm kahramanlara Cenabıallah'tan rahmetler niyaz ediyorum. Aynı kutlu mücadelede yer alarak gazilik mertebesine erişmiş, bugün artık aramızda olmayan tüm gazilerimizi de minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimize Rabbimden uzun ve hayırlı ömürler temenni ediyorum."