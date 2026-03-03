Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

TANJU ÖZCAN'IN SEVK YAZISI AHABER.COM.TR'DE

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken iddialara yer verildi.

Soruşturma dosyasına göre, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gelir sağlamak amacıyla belediye tarafından Bolu'da faaliyet gösteren zincir marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendi. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın bazı market sorumluları ile görüştüğü, ancak görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın market temsilcilerini toplantıya davet ettiği belirtildi.

Toplantıda Tanju Özcan'ın market yetkililerinden Bolu Bel ile reklam sözleşmesi imzalamalarını talep ettiği, olumsuz yanıt verilmesi üzerine ise "Bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz ya da … vereceksiniz" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. Market temsilcilerine düşünmeleri için süre verildiği ve toplantının bu şekilde sona erdiği aktarıldı.

Sevk yazısında, toplantının ardından belediye zabıta ekiplerince kentte faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerin başlatıldığı kaydedildi. Denetimler sırasında Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın market yetkilileriyle görüşerek sözleşme sürecini takip ettiği ve imza konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan bilgilere göre; BİM'e ait 32, A101'e ait 44, ŞOK'a ait 26 ve Carrefoursa'ya ait 5 markette belirli tarihler arasında denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonrasında BİM, Carrefoursa, Nuhmar/IN ve Avantaj marketlerin reklam sözleşmesini kabul ettiği; A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamadığı belirtildi.

Bunun üzerine ikinci denetimlerin yalnızca sözleşme imzalamayan A101 ve ŞOK marketlere yönelik yapıldığı, bu denetimler sonucunda bazı iş yerlerine idari para cezası uygulandığı ve beş gün süreyle ticaretten men kararı verildiği ifade edildi.

Savcılık sevk yazısında, belediyenin kanuni denetim yetkisini hukuka aykırı bir amaç doğrultusunda kullanarak marketleri baskı altına almak suretiyle reklam sözleşmesi imzalamaya zorladığı iddiasına yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğunu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığını ve şüphelilerin görev ve nüfuzları nedeniyle delilleri karartma ihtimallerinin olduğunu belirterek, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarını talep etti.