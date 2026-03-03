CANLI YAYIN

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi’ne yönelik “icbar suretiyle irtikap” suçlamasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı tarafından açıklama yapıldı. İşte detaylar...

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Bolu Belediyesi'ne yönelik kamu görevlisinin görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanarak kendisine ya da başkasına haksız menfaat sağlamaya zorlaması olarak tanımlanan irtikap suçu kapsamında soruşturma başlatıldı.

Aralarında Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın bulunduğu 13 kişi gözaltına alınırken Tanju Özcan irtikap suçundan tutuklandı.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı - 1

İÇİŞLERİ DUYURDU: GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

İçişleri Bakanlığı, irtikap suçundan tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı - 2

İşte Bakanlığın açıklaması:

Bolu Belediye Başkanı Tanju ÖZCAN, Hakkında "İcbar Suretiyle İrtikap" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliğinin 02.03.2026 tarih ve 2026/48 Sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine,

Anayasanın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanununun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak uzaklaştırılmıştır.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı - 3

TANJU ÖZCAN'IN SEVK YAZISI AHABER.COM.TR'DE

Bolu Belediyesi'ne yönelik yürütülen adli soruşturma kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan sevk yazısında dikkat çeken iddialara yer verildi.

Soruşturma dosyasına göre, Bolu Bel Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye gelir sağlamak amacıyla belediye tarafından Bolu'da faaliyet gösteren zincir marketlerle reklam sözleşmesi yapılmak istendi. Bu kapsamda Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Can'ın bazı market sorumluları ile görüştüğü, ancak görüşmelerden olumlu sonuç alınamaması üzerine Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın market temsilcilerini toplantıya davet ettiği belirtildi.

Toplantıda Tanju Özcan'ın market yetkililerinden Bolu Bel ile reklam sözleşmesi imzalamalarını talep ettiği, olumsuz yanıt verilmesi üzerine ise "Bu bedeli alacağız, ya seve seve vereceksiniz ya da … vereceksiniz" şeklinde ifadeler kullandığı iddia edildi. Market temsilcilerine düşünmeleri için süre verildiği ve toplantının bu şekilde sona erdiği aktarıldı.

Sevk yazısında, toplantının ardından belediye zabıta ekiplerince kentte faaliyet gösteren marketlere yönelik denetimlerin başlatıldığı kaydedildi. Denetimler sırasında Belediye Meclis Üyesi Ali Sarıyıldız'ın market yetkilileriyle görüşerek sözleşme sürecini takip ettiği ve imza konusunda ikna etmeye çalıştığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan bilgilere göre; BİM'e ait 32, A101'e ait 44, ŞOK'a ait 26 ve Carrefoursa'ya ait 5 markette belirli tarihler arasında denetimler gerçekleştirildi. Denetimler sonrasında BİM, Carrefoursa, Nuhmar/IN ve Avantaj marketlerin reklam sözleşmesini kabul ettiği; A101 ve ŞOK'un ise sözleşme imzalamadığı belirtildi.

Bunun üzerine ikinci denetimlerin yalnızca sözleşme imzalamayan A101 ve ŞOK marketlere yönelik yapıldığı, bu denetimler sonucunda bazı iş yerlerine idari para cezası uygulandığı ve beş gün süreyle ticaretten men kararı verildiği ifade edildi.

Savcılık sevk yazısında, belediyenin kanuni denetim yetkisini hukuka aykırı bir amaç doğrultusunda kullanarak marketleri baskı altına almak suretiyle reklam sözleşmesi imzalamaya zorladığı iddiasına yer verildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin üzerlerine atılı suçu işlediklerine dair kuvvetli suç şüphesini gösteren olguların bulunduğunu, delillerin henüz tam olarak toplanmadığını ve şüphelilerin görev ve nüfuzları nedeniyle delilleri karartma ihtimallerinin olduğunu belirterek, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100 ve devamı maddeleri uyarınca ayrı ayrı tutuklanmalarını talep etti.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı - 4

ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.

Tanju Özcan, ifadesinde Bolsev'in herhangi bir kademesinde görevli olmadığını belirterek, "Bolu'yu Seviyorum Vakfı benim başkanlığını yaptığım, mahkeme kararı ile kurulmuş bir vakıftır. Bolu'yu Seviyorum Eğitim Ticaret A.Ş. bu vakfın iştirakidir. Bu anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı ben değilim. Bolu Bel A.Ş. ise bunlardan farklı olup yüzde 100'ü belediyeye ait olan bir şirkettir. Ben bu şirketin de herhangi bir kademesinde görevli değilim. Vakıf kurmamızın amacı Bolu ilindeki fakir ailelere, öğrencilere ve engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yardım yapma amacıydı. Nihai amacı ise büyük bir huzur evi yapmak idi. Vakfı kurma kararımızdan sonra ben Bolu Belediye başkanı olarak birçok yerde bu vakfa yardım yapılabileceğini söyledim. Bilboardlar aracılığı ile halka da çağrıda bulundum. Bolu'nun ileri gelenlerinden, maddi olarak kazancı yüksek olan şirketlerden, hayırsever olduğunu bildiğimiz kişilerden bu vakfa yardımda bulunmalarını istedim. Bunların dışında Bolu ilinde faaliyet gösteren bankalara da marketlere de bu şekilde yardım edebileceklerini söyledim. Yapıldığı iddia edilen toplantıda yine vakfa yardım toplamak amacıyla yapılmış bir toplantıdır. Bu toplantıya Bolu içinde faaliyet gösteren bazı marketlerin temsilcileri katıldılar. Toplantıda da vakıf kurulduğunu, bu vakfın öğrencilere, yaşlılara, engellilere yardım yapacağını söyledim ve vakfa bağışta bulunup bulunamayacaklarını sordum. Özellikle büyük market yetkilileri doğrudan bağış yapamayacaklarını, ancak reklam vermek için ciddi bütçelerinin olduğunu, bu parayı reklam vermek suretiyle verebileceklerini söylediler. Toplantı günü kesinlikle reklam sözleşmesine ilişkin bir teklif metni ve mektubu verilmedi. Söylediğim gibi reklam konusu büyük market yetkililerin bunu bize söylemesi üzerine açıldı. Dolayısıyla daha önceden reklam verme hususunda hazırlanmamız ve reklam teklifi verme planlamamız olmadı" dedi.

Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı - 5

Özcan, sonradan verilen ifadelerin kendisine karşı olan husumet nedeniyle olduğunu düşündüğünü belirterek, "Geçen sene meydana gelen Kartalkaya yangını olayından sonra başsavcılığın belediyeye karşı olan tutumu nedeniyle ben kendisini bizzat HSK'ya şikayet etmiştim. Bundan dolayı husumet olduğunu düşünüyorum. Toplantı sonrasında market sorumlularının reklam vermek suretiyle yardım etmek istediklerini belirtmeleri üzerine Bolu Bel A.Ş olarak reklam teklifi düzenlenip market yetkililerine gönderildiğini biliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki ilk zamanlar Bolu Bel A.Ş bilboardları kiralamak suretiyle reklam sözleşmesi yapıyordu. Daha sonra Bolu Bel A.Ş yasal prosedür çerçevesinde billboardları, Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret Anonim Şirketi kullanımına geçirildi. Daha sonraki yapılan reklam sözleşmeleri Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret ve Anonim Şirketi ile yapıldı. Bu şirkette Bolsev vakfının iştirakidir. İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam yazılı bir teklif mektubu sunmam. Mağdurlar da gerçekten icbar edilmiş olsalardı yapılan her işleme karşı dava açamazlardı. Ben yardım yapılması gerektiğinde açıkça yardım istediğimi zaten belirtirim. Hatta SMA hastası Rüzgar bebek ile ilgili şu an kampanyamız vardır. Onun içinde açıkça yardım istiyoruz. Ayrıca bunun dışında Boluspor'a, Bolu ilinde yapılan camilere, konserlere, fuarlara da yardımda bulunulması için hayırseverlerden ricacı oluyorum. Yani sadece kendi vakfımız için değil Bolu'nun yararına olan her şey için yardım talep ederim" ifadelerini kullandı.

SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)

1️⃣ Tanju Özcan neden tutuklandı?

Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandı.

2️⃣ Görevden uzaklaştırma kararı hangi gerekçeyle alındı?

İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı aldı.

3️⃣ Soruşturma hangi kurum tarafından yürütülüyor?

Soruşturma, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

4️⃣ Tutuklama kararını hangi mahkeme verdi?

Tutuklama kararı, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.

5️⃣ Soruşturmanın temel iddiası nedir?

İddialara göre, belediyenin denetim yetkisini kullanarak bazı zincir marketleri reklam sözleşmesi imzalamaya zorladığı öne sürülüyor.

6️⃣ Tanju Özcan iddialara ne yanıt verdi?

Özcan, toplantının vakfa yardım amacıyla yapıldığını, icbar veya baskı söz konusu olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.

CHPli Bolu Belediyesinde irtikap çarkı!CHPli Bolu Belediyesinde irtikap çarkı! CHP'Lİ BOLU BELEDİYESİ'NDE İRTİKAP ÇARKI!

Mobil uygulamalarımızı indirin
Günün Manşetleri İçin Tıklayın