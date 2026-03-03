Tutuklanan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan görevden uzaklaştırıldı

ÖZCAN'IN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın savcılık ifadesi ortaya çıktı.
Tanju Özcan, ifadesinde Bolsev'in herhangi bir kademesinde görevli olmadığını belirterek, "Bolu'yu Seviyorum Vakfı benim başkanlığını yaptığım, mahkeme kararı ile kurulmuş bir vakıftır. Bolu'yu Seviyorum Eğitim Ticaret A.Ş. bu vakfın iştirakidir. Bu anonim şirketinin yönetim kurulu başkanı ben değilim. Bolu Bel A.Ş. ise bunlardan farklı olup yüzde 100'ü belediyeye ait olan bir şirkettir. Ben bu şirketin de herhangi bir kademesinde görevli değilim. Vakıf kurmamızın amacı Bolu ilindeki fakir ailelere, öğrencilere ve engelli vatandaşlara ve yatalak hastalara yardım yapma amacıydı. Nihai amacı ise büyük bir huzur evi yapmak idi. Vakfı kurma kararımızdan sonra ben Bolu Belediye başkanı olarak birçok yerde bu vakfa yardım yapılabileceğini söyledim. Bilboardlar aracılığı ile halka da çağrıda bulundum. Bolu'nun ileri gelenlerinden, maddi olarak kazancı yüksek olan şirketlerden, hayırsever olduğunu bildiğimiz kişilerden bu vakfa yardımda bulunmalarını istedim. Bunların dışında Bolu ilinde faaliyet gösteren bankalara da marketlere de bu şekilde yardım edebileceklerini söyledim. Yapıldığı iddia edilen toplantıda yine vakfa yardım toplamak amacıyla yapılmış bir toplantıdır. Bu toplantıya Bolu içinde faaliyet gösteren bazı marketlerin temsilcileri katıldılar. Toplantıda da vakıf kurulduğunu, bu vakfın öğrencilere, yaşlılara, engellilere yardım yapacağını söyledim ve vakfa bağışta bulunup bulunamayacaklarını sordum. Özellikle büyük market yetkilileri doğrudan bağış yapamayacaklarını, ancak reklam vermek için ciddi bütçelerinin olduğunu, bu parayı reklam vermek suretiyle verebileceklerini söylediler. Toplantı günü kesinlikle reklam sözleşmesine ilişkin bir teklif metni ve mektubu verilmedi. Söylediğim gibi reklam konusu büyük market yetkililerin bunu bize söylemesi üzerine açıldı. Dolayısıyla daha önceden reklam verme hususunda hazırlanmamız ve reklam teklifi verme planlamamız olmadı" dedi.
Özcan, sonradan verilen ifadelerin kendisine karşı olan husumet nedeniyle olduğunu düşündüğünü belirterek, "Geçen sene meydana gelen Kartalkaya yangını olayından sonra başsavcılığın belediyeye karşı olan tutumu nedeniyle ben kendisini bizzat HSK'ya şikayet etmiştim. Bundan dolayı husumet olduğunu düşünüyorum. Toplantı sonrasında market sorumlularının reklam vermek suretiyle yardım etmek istediklerini belirtmeleri üzerine Bolu Bel A.Ş olarak reklam teklifi düzenlenip market yetkililerine gönderildiğini biliyorum. Şunu da belirtmek isterim ki ilk zamanlar Bolu Bel A.Ş bilboardları kiralamak suretiyle reklam sözleşmesi yapıyordu. Daha sonra Bolu Bel A.Ş yasal prosedür çerçevesinde billboardları, Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret Anonim Şirketi kullanımına geçirildi. Daha sonraki yapılan reklam sözleşmeleri Bolsev Eğitim ve Yardımlaşma Ticaret ve Anonim Şirketi ile yapıldı. Bu şirkette Bolsev vakfının iştirakidir. İcbar yolu ile menfaat sağlamaya çalışacak olsam yazılı bir teklif mektubu sunmam. Mağdurlar da gerçekten icbar edilmiş olsalardı yapılan her işleme karşı dava açamazlardı. Ben yardım yapılması gerektiğinde açıkça yardım istediğimi zaten belirtirim. Hatta SMA hastası Rüzgar bebek ile ilgili şu an kampanyamız vardır. Onun içinde açıkça yardım istiyoruz. Ayrıca bunun dışında Boluspor'a, Bolu ilinde yapılan camilere, konserlere, fuarlara da yardımda bulunulması için hayırseverlerden ricacı oluyorum. Yani sadece kendi vakfımız için değil Bolu'nun yararına olan her şey için yardım talep ederim" ifadelerini kullandı.
SIKÇA SORULAN SORULAR (SSS)
1️⃣ Tanju Özcan neden tutuklandı?
Tanju Özcan, "icbar suretiyle irtikap" suçlaması kapsamında yürütülen soruşturma çerçevesinde tutuklandı.
2️⃣ Görevden uzaklaştırma kararı hangi gerekçeyle alındı?
İçişleri Bakanlığı, Anayasa'nın 127'nci maddesi ve 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi uyarınca geçici bir tedbir olarak görevden uzaklaştırma kararı aldı.
3️⃣ Soruşturma hangi kurum tarafından yürütülüyor?
Soruşturma, Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.
4️⃣ Tutuklama kararını hangi mahkeme verdi?
Tutuklama kararı, Bolu 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verildi.
5️⃣ Soruşturmanın temel iddiası nedir?
İddialara göre, belediyenin denetim yetkisini kullanarak bazı zincir marketleri reklam sözleşmesi imzalamaya zorladığı öne sürülüyor.
6️⃣ Tanju Özcan iddialara ne yanıt verdi?
Özcan, toplantının vakfa yardım amacıyla yapıldığını, icbar veya baskı söz konusu olmadığını ve suçlamaları kabul etmediğini ifade etti.