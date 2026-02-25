TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan AK Parti'ye ziyaret: Terör meselesi gündemden kaldırılacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, “Terörsüz Türkiye” turu kapsamında AK Parti Grubu’nu ziyaret etti. Ziyarette, 5 Ağustos’ta çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun nihai raporunu tamamladığı açıklandı. Ziyaret sonrası konuşan Kurtulmuş terör meselesinin Türkiye’nin gündeminden kalıcı olarak çıkarılmasının hedeflendiğini vurgularken “Toprağa artık çocuklarımızı değil, silahları gömmek istiyoruz” sözünü sürecin temel mottosu olarak aktardı.

AK PARTİ GRUBU'NDA STRATEJİK ZİYARET

Ziyaretin ardından ilk sözü alan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'u ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Abdullah Güler, "Değerli Meclis Başkanımızı AK Parti Grup Başkanlığımızda ağırladık. Malumunuz olduğu üzere, 5 Ağustos'ta çalışmalarına başlayan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonumuz çalışmalarını tamamladı ve nihai raporunu yayınladı" sözleriyle süreci özetledi. Komisyonun yoğun bir mesai harcadığını belirten Güler, Abdullah Güler, "21 toplantı icra edildi, 137 kamu ve özel kişi dinlendi ve tam 4 bin 200 sayfalık bir tutanak ortaya konuldu. Sayın Meclis Başkanımıza bu süreçteki uzlaşmacı ve yapıcı tutumu, sunduğu yol haritası için şahsım ve grubum adına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"TOPRAĞA ÇOCUKLARIMIZI DEĞİL SİLAHLARI GÖMECEĞİZ"

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ise yaptığı açıklamada terörle mücadelede kararlılık vurgusu yaparak, Numan Kurtulmuş, "Türkiye'nin en zor meselesini, ağır bedeller ödediğimiz terör meselesini inşallah bu çalışmayla birlikte yoluna koyacağız ve Türkiye'nin gündeminden ilelebet kaldıracağız" dedi. Sürecin insani boyutuna dikkat çeken Kurtulmuş, "Şehit ve gazi ailelerimizin, evlatlarını kaybeden annelerimizin ortak bir iradesi var. 'Biz çocuklarımızı gömdük, bundan sonra toprağa çocuklarımızı değil silahları gömmek istiyoruz' diyorlar. Bu irade, komisyon çalışmalarımızın da temel mottosu olmuştur" şeklinde konuştu.

MECLİS MESELENİN YEGANE MEŞRU SAHİBİDİR

Sürecin demokratik bir başarı olduğunu ve milli iradenin tecelligahı olan TBMM'nin bu konudaki rolünü hatırlatan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, "Bu komisyonla birlikte terörle mücadele bir devlet politikası olmanın ötesine geçerek bir millet politikası haline gelmiştir. Meclisimiz, bu meselenin tek, yegane ve meşru sahibi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur" ifadelerini kullandı. Farklı siyasi görüşlerin aynı masada buluşmasının önemine değinen Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, "Birbirine zıt fikirdeki 50 milletvekili arkadaşımız, en ufak bir kırıcı söz sarf etmeden bu müzakereleri yürüttü. Bu, Türkiye demokrasisi için büyük bir kazanımdır" sözleriyle aktardı.

TERÖRÜN OLMADIĞI BİR TÜRKİYE İNŞA EDİLECEK

Gelecek dönemdeki hedeflerini de paylaşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Numan Kurtulmuş, "Artık 86 milyonun teröre ve silaha asla tahammülü yoktur. Sözün gücüne inanan güçlü bir demokrasi geleneğimiz var. Kimin ne sözü varsa siyaset meydanında söylesin. Ramazan ayının barış ve huzur ortamı, inşallah kardeşliğimizin pekişmesine vesile olacaktır" dedi. Kurtulmuş, AK Parti Grubu'na ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destekleri için teşekkür ederek, Numan Kurtulmuş, "Terörün sonuçlarını ortadan kaldırdığımız, her köşesinde huzurun hakim olduğu bir Türkiye'yi hep beraber inşa edeceğiz" ifadelerini kullandı.