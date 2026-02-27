TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İmralı'nın çağrısı sonrası ilk açıklama: Önemli bir aşamadır

İstanbul'da “STK Temsilcileri ile İftar Programı”nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıya ilişkin konuştu. Kurtulmuş, 'Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır' dedi.

İstanbul'da "STK Temsilcileri ile İftar Programı"nda konuşan TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İmralı'dan 27 Şubat'ın yıldönümünde yapılan çağrıyı değerlendirdi.

Kurtulmuş, "Bugünkü açıklama önemli bir aşamadır. Raporun gereği yapılmalıdır" dedi.

Kurtulmuş'un açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Mazlum bir milletin elinden tutup onun hakkını savunabilecek bir uluslararası yapı da yok. Bizim güçlü olmamız, bu çerçevede kendi geleceğimizi çok daha sağlam şekilde sürdürme mecburiyetimiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın Malazgirt konuşmasıyla gündeme getirdiği ve arkasından Meclis açılış döneminde gündeme getirdiği Türkiye'nin iç kalesini tahkim etmek Türkiye siyasetinin en önemli mesele haline gelmiştir. Diğer taraftan sayın Bahçeli'nin açıklamalarıyla birlikte Türkiye önemli adımlar atmıştır. Geçtiğimiz sene bugün İmralı silahları bırakacağını, örgütü feshedeceğini ilan eden açıklama yapmıştı. Açıklamasında ideolojik yapının çöktüğü, Türkiye'de silahlı mücadele döneminin geride kaldığı fikirlerini beyan etmiştir. Neredeyse tüm siyasi partiler sürecin yürümesi için destek oldular. Siyaset sorumluluk olarak TBMM çatısı altında komisyon kuruldu. 5 Ağustos'ta ilk toplantısını yaptı. Çok verimli görüşmelerle nihai raporunu hazırladı. Bu meselenin çözülmesi için rahmetli Demirel, Özal, İnönü ve Erbakan Hoca birtakım adımları atmışlar ama dönemin şartları gereği imkanlar ortaya çıkmamıştı.

"BUGÜNKÜ AÇIKLAMA ÖNEMLİ BİR AŞAMADIR"

İlk sefer böyle bir fırsat doğdu. Bir parti hariç siyasi partiler komisyona üye vererek içtenlikle sürece katkı sundular. Herkes üzerine düşeni yapmaya çalıştı. Gayretli şekilde ortaya çalışma konuldu. 21 toplantı sonunda komisyonun ortak raporu kabul edildi. Toplumuzun bazı kesimlerinde var olan hangi endişe varsa hiçbirisinin geçerli olmadığını ortaya koyan rapordur. Partilerin kendi görüşleri var. Onların hepsinin komisyon raporuna ilave edildi. Bu raporun inşallah gereğinin yapılması, hızlı bir şekilde artık Türkiye'nin tamamlamasının gerekli olduğu kanaatindeyim. Bugün İmralı'dan yapılan açıklama önemlidir. Örgütün bütün bileşenlerin buradan ilan edilen karara uyması beklenmelidir. Raporun ortak noktalarından birisi de örgütün kendini feshi ve silahların bırakılmasıyla birlikte gerekli yasal düzenlemelerin yapılmasıdır. Bundan sonra örgütün bütün unsurları ile feshi ve silahların bırakması temin edilecek. Ardından Türkiye gerekli adımları atacak, bu ağır faturanın bedellerini ödemeyecektir. Süreç tamamen siyasetin kontrolündedir.

SÜRECİN KRİTİK AŞAMALARI (ÖNE ÇIKANLAR)

✅ Terör örgütünün fesih kararı

✅ Silah bırakma sürecinin başlaması

🔄 Meclis düzenlemeleri hazırlık aşamasında

⏳ Teyit ve tespit mekanizması devreye giriyor

🎯 Demokratik siyasetin güçlendirilmesi hedefi

SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)

Sürecin ikinci aşaması neyi kapsıyor?

Silah bırakmanın ardından yasal düzenlemeler, toplumsal uyum mekanizmaları ve demokratikleşme adımlarını içeriyor.



Meclis'te hangi düzenlemeler yapılacak?

Silah bırakanların hukuki statüsü, topluma entegrasyon ve siyasi alanın güçlendirilmesine yönelik düzenlemeler gündeme gelecek.

İmralı'dan gelecek mesaj neden önemli?

Mesaj, sürecin siyasi çerçevesini ve ikinci aşamanın yönünü belirleyecek nitelikte görülüyor.



Süreç tamamen sona erdi mi?

Hayır. Fesih ve silah bırakma kritik eşik olsa da, hukuki ve siyasi düzenlemeler sürecin devam ettiğini gösteriyor.