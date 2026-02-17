CANLI YAYIN

İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA
İstanbul merkezli 8 ilde FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu kapsamda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında örgüt içerisinde sorumlu düzeyde ve örgüt üyesi olarak faaliyet gösteren kişiler belirlendi.

İSTANBUL MERKEZLİ 8 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Tespit edilen kişilerin yakalanması için bu sabah saatlerinde İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

KAÇ GÖZALTI VAR?
İstanbul, Ankara, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Kastamonu, Kayseri ve Samsun da yapılan operasyonlarda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Konuyla ilgili çalışmalar sürüyor.

