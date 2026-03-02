YTB Avrupa’daki sanat dünyasını Amsterdam’da bir araya getirdi

Avrupa’daki Türk kültür ve sanat dünyası, YTB’nin organizasyonuyla Amsterdam’da buluştu. Programda diasporadaki kültürel üretimin geleceği ele alındı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da "YTB Sanatçılar ve Yazarlar Buluşması" programı düzenlendi. Avrupa'da yaşayan sanatçı ve yazarları bir araya getiren programda, kültürel birikim, medeniyet değerleri ve diasporada kültürel üretimin geleceği ele alındı.

Programa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, YTB Başkanı Abdulhadi Turus, Türkiye'nin Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, AK Parti İstanbul Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy, Rotterdam Başkonsolosu Sevgi Kısacık ve çok sayıda davetli katıldı. Programdan önce ise sanatçıların eserlerinden oluşan bir sergi davetlilerin beğenisine sunuldu.

Program kapsamında bir panel de düzenlendi. Panelin moderatörlüğünü YTB Başkanı Turus üstlenirken, Bilal Erdoğan, Sırakaya ve Yenişehirlioğlu konuşmacı olarak yer aldı. Panelde Avrupa'daki kültürel üretimin geleceği, diasporada kimlik ve aidiyet bilinci ile sanatın toplumlar arasında köprü kurma işlevi kapsamlı şekilde değerlendirildi.

DİASPORADAKİ YÜKSEK ENTELEKTÜEL KAPASİTE ÖZGÜVEN KAYNAĞI

Etkinlik hakkında değerlendirmelerde bulunan YTB Başkanı Turus, Avrupa'daki Türk varlığının sadece sayılarla değil, fikir, sanat ve ilimle büyüdüğünü vurguladı. Avrupa'nın dört bir yanından gelen sanatçı ve yazarlarla bir araya geldiklerini belirten Turus, medeniyetin sesini sanat ve ilimle güçlendirmeyi, genç nesillere kimlik, ana dil ve aidiyet bilincini aktarmayı, Avrupa'daki entelektüel birikimi görünür ve etkili hâle getirmeyi istişare ettiklerini kaydetti. Diasporadaki yüksek entelektüel kapasitenin özgüven kaynağı olduğunu belirten Turus, YTB olarak kalemi, sözü ve sanatıyla değer üreten her bireyin yanında olmaya, Avrupa'daki Türk varlığını nitelik ve etkiyle büyütmeye devam edeceklerini söyledi.

KÜLTÜREL YOZLAŞMA SADECE BATI'YI DEĞİL, TÜM DÜNYAYI ETKİLİYOR

Bilal Erdoğan, dünyada kültürel yozlaşmanın yalnızca Batı dışı toplumları değil, Batı'yı da ilgilendirdiğini belirtti. Batı'nın kendi kültürünü korumaya çalışmasına rağmen herkesi birbirine benzetmeye çalışan bir anlayışın dayatıldığını ifade eden Erdoğan, "Aynı şeyleri dinlesin, aynı şeyleri okusun, aynı şeyleri izlesin, aynı şeyleri giysin, aynı şeyleri yesin… Tamamen bir yozlaşma" dedi. Erdoğan, toplulukların kendi kültür ve kimliklerini koruyarak sürdürmelerinin, bu yozlaşmadan korunmanın en etkili yolu olduğunu vurguladı. Bu yaklaşımın kültürel çeşitliliğe katkı sağlayacağını ve topluluklar arasındaki diyaloğu güçlendireceğini belirtti. Kültürel üstünlük iddiasının zulme, adaletsizliğe ve savaşlara yol açtığını aktaran Erdoğan, "Bir taraf ben kültürel olarak üstünüm, ben daha gelişmiş bir ırkım, siz hepiniz bizden aşağısınız diye düşündüğü zaman ortaya zulüm çıkar, adaletsizlik çıkar, haksızlık çıkar ve bundan savaşlar doğar. Bugün yaşadığımız birçok savaşın kaynağında da bunun olduğunu görüyoruz." diye konuştu.

BUGÜN ARTIK SANAT İLE KENDİMİZİ İFADE EDİYORUZ

Sırakaya ise, Avrupa'daki genç nesillerin kendi kimliklerini keşfetme ve medeniyet bilincini geliştirme sürecine dikkat çekti. Birinci neslin, kendisini ifade etmekten imtina eden ve emeğiyle varlık gösteren bir nesil olduğunu belirten Sırakaya, "Bugün artık sanatıyla kendisini ifade edebilen, şiiriyle kendisini ifade edebilen bir konuma gelmiş olunması benim için son derece kıymetli ve değerli" dedi.

Gençleri ve onları yetiştiren aileleri tebrik eden Sırakaya, "Şiir hayatımızın her alanında olmalı; kendimizi şiire verdiğimizde daha çok gönül insanı, daha fazla aşk ve muhabbet insanı olabiliriz" ifadelerini kullandı. Sırakaya, Avrupa'daki gençlerin kendi kimlikleriyle değer üretirken medeniyete önemli katkılar sağladığını vurguladı.

YILLARCA ENTELEKTÜEL KAVRAMI YANLIŞ ANLAŞILDI

Yenişehirlioğlu, Türkiye'de yıllarca "entelektüel" kavramının yanlış dayatıldığını belirterek, batılı normları benimsemeye zorlanmanın yanlış bir anlayış yarattığını söyledi. Kişinin kendi coğrafyasını ve kültürel geçmişini tanıdıktan sonra evrensel bir perspektif geliştirmesi halinde gerçek bir entelektüel kimlik oluşturulabileceğini kaydetti.

Program, karşılıklı değerlendirmeler ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.