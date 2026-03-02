Jandarmadan suç örgütlerine ağır darbe: 37 tutuklama

5 ilde dev operasyon: 6 organize suç örgütü çökertildi, 394 milyon liralık hesap hareketi tespit edilen 65 şüpheliden 37’si tutuklandı.

İçişleri Bakanlığı: 5 ilde 6 ayrı organize suç örgütüne yönelik Jandarmamız tarafından düzenlenen operasyonlarda 394 Milyon TL hesap hareketi bulunan 65 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden; 37'si tutuklandı. 23'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.