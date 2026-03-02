CHP’de ‘eş başkanlık’ krizi derinleşiyor: İmamoğlu’nun hamlesi Gökhan Günaydın mı?

Yolsuzluk soruşturmaları ve istifa dalgasıyla sarsılan ana muhalefette, Ekrem İmamoğlu’nun Özgür Özel’e karşı “B planını” devreye soktuğu konuşuluyor. Miting performansından memnun olmadığı öne sürülen İmamoğlu’nun, partiyi konsolide edemediği iddia edilen Özel’e karşı yeni bir denge arayışında olduğu belirtiliyor.

CHP'de uzun süredir devam eden iç tartışmaların, parti içinde yeni senaryoların konuşulmasına yol açtığı iddia ediliyor. Kulislere yansıyan bilgilere göre, İmamoğlu'na yakın İstanbul merkezli oluşumun, ilerleyen süreçte Özel ve ekibiyle keskin bir ayrılık yaşanması halinde CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın'ı genel başkan adayı olarak ön plana çıkarma seçeneğini istişare ettiği öne sürülüyor.

Günaydın'ın uzun yıllardır İmamoğlu'na yakın isimler arasında yer aldığı ve parti içi denge arayışlarında kritik bir rol üstlenebileceği ifade ediliyor.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİ ARASINDA GERİLİM İDDİASI

Öte yandan, Özel'e yakınlığıyla bilinen CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir ile Günaydın arasında yeni bir kriz yaşandığı iddia ediliyor. Parti kulislerinde üç isim arasında ciddi bir kopukluk olduğu ve bu durumun Meclis grubundaki koordinasyonu zorlaştırdığı konuşuluyor.

Günaydın'ın partide yaşanan "Mesut Özarslan krizi" üzerinden yönetime yaptığı özeleştiri çağrısının, Özel tarafından kamuoyu önünde eleştirilmesi gerilimi artıran başlıklardan biri olarak gösteriliyor.

'2023' HATIRLATMASI: KURULTAY DENGELERİ

2023 yılında yapılan kurultayda, İmamoğlu'nun güçlü desteğiyle Özgür Özel'in genel başkan seçildiği biliniyor. Parti kulislerinde, İmamoğlu'nun yaşanan fikir ayrılıklarında sık sık 2023 kurultayındaki etkisini hatırlattığı ve desteğinin parti içi dengelerde belirleyici olduğunu vurguladığı iddia ediliyor.

Bu hatırlatmanın, "eş başkanlık" tartışmalarını yeniden alevlendirdiği ve parti yönetiminde çift merkezli bir yapı algısına yol açtığı ileri sürülüyor.

ÖZEL'DEN YENİ GÖVDE GÖSTERİSİ

Özgür Özel'in kısa süre önce Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'ndeki bazı sembolik değişikliklerle dikkat çektiği biliniyor. Bugün genel merkezde düzenlenecek programda, ülkeyi yönetmeye aday 350 partili ismin kamuoyuna tanıtılması ve büyük bir toplu fotoğraf verilmesi bekleniyor.

Sabah'ın haberine göre; Özel'in etkinlikte seçim vaatlerine ilişkin mesajlar vermesi ve cumhurbaşkanlığı adaylığına yönelik güçlü sinyaller paylaşması öngörülüyor.

SSS (SIKÇA SORULAN SORULAR)

CHP'de eş başkanlık tartışması nedir?

Parti içinde iki güçlü siyasi figürün – Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu – etkili olması nedeniyle karar alma süreçlerinde çift merkezli yapı oluştuğu iddiasıdır.

Gökhan Günaydın'ın adı neden geçiyor?

Kulislerde, olası bir ayrışma durumunda Günaydın'ın genel başkan adayı olarak gündeme gelebileceği öne sürülüyor.

2023 kurultayının önemi ne?

Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayda İmamoğlu'nun desteğinin belirleyici olduğu ifade ediliyor.

Özgür Özel'in son hamlesi ne anlama geliyor?