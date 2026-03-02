Bedelli askerliğe zam geliyor! Yeni fiyat ne kadar olacak?

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler bedelli askerliğe zam geleceğini açıkladı. Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak." dedi.

Mali düzenlemeleri de içeren, 'Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi' AK Parti tarafından Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Konuyla ilgili AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler detayları paylaştı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ DEĞİŞİYOR

Güler, "Emekli ikramiyesi bu teklifimizde yer almıyor" dedi. Ayrıca Güler, "Bedelli askerlik 417 bin liraya yükseliyor. Buradaki kaynak savunma sanayine aktarılacak." ifadelerini kullandı.