Ana gündem İran: Başkan Erdoğan Friedrich Merz ile görüştü

X

Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.

Başkan Erdoğan, bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti. Erdoğan, görüşmede bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.