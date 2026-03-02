Ana gündem İran: Başkan Erdoğan Friedrich Merz ile görüştü
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Erdoğan, Almanya Şansölyesi Merz ile telefonda görüştü. Görüşmede İran’a yönelik saldırılar ve bölgedeki çatışmaların etkileri ele alındı. Başkan Erdoğan, kalıcı sükunet için barış odaklı temasların artırılması ve tarafların diyalog zeminine dönmesinin önemine vurgu yaptı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede İran'a yönelik saldırılar ve sonrasındaki çatışmalı süreç ele alındı.
Başkan Erdoğan, bölgedeki çatışmaların bölgesel ve küresel güvenliği olumsuz etkilediğini belirtti. Erdoğan, görüşmede bölgede kalıcı sükuneti sağlamak için barış odaklı temasları artırmanın ve tarafları diyalog zeminine dönmeleri için teşvik etmenin mühim olduğunu da ifade etti.