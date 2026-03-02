AK Parti Sözcü Çelik'ten İran saldırılarına tepki: Meşruiyeti yok

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarının haksız ve hukuksuz olduğunu söyleyen Çelik "Saldırının hiçbir meşruiyeti yok ve uluslararası hukuka aykırı. Üstelik nükleer ve diğer konulardaki müzakereler devam derken diplomasinin stratejisinin berhava olduğu döneme girildiğini gösteriyor. Diplomasi daha önce planlanmış saldırıların örtüsü olamaz." dedi. Muhalefetin İran açıklamalarına da tepki gösteren Çelik "CHP Genel Merkezindeki siyasi uydu alıcıların güncellenmesi lazım. Diplomatik irade koyduğumuzda yumuşak, ilkeleri ortaya koyunca da sert davrandığımızı söylüyorlar. Özgür Özel'in ne söylediği anlaşılmıyor." ifadelerini kullandı.

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Genel Merkezi'ndeki MKYK toplantısı, saat 16.27'de başladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik toplantı sonrası basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Sözcü Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

İran'a saldırının hiçbir meşruiyeti yok. Saldırılar hukuka aykırı. Diplomasi daha önce planlanmış saldırıların örtüsü olamaz. Saldırının hiçbir meşruiyeti yok. Egemen ülkeye saldırının hiçbir dayanağı yok.

Saldırı için rejim bahane edilemez. Rejim değişikliği gibi konular facialara yol açar.

Liderlere suikast ile karşı karşıyayız. Bundan sonra kim müzakere yapar? Müzakere saldırı için taktik görülecek. Görüldü kü "düzen" kavramı diye bir şey kalmayacak. İran'ın başka ülkeleri vurması yanlış. ABD üsleri bahanesiyle kardeş ülkelere saldırı doğru değil.

CHP Genel Merkezindeki siyasi uydu alıcıların güncellenmesi lazım. Diplomatik irade koyduğumuzda yumuşak, ilkeleri ortaya koyunca da sert davrandığımızı söylüyorlar. Özgür Özel'in ne söylediği anlaşılmıyor. Ortaya karışık bir şeyler söylemiş. Siyasi geleneğimiz vardır ve bu çok kıymetlidir. Geçmişteki CHP başkanlarının çoğu da buna riayet etmiştir.

Ana muhalefet partisinin başkanının söyleyeceği söz bundan ibaret midir? Siyasi sorumluluğun hatırlanacaksa o gün bugündür. Milli konularda geçmişteki CHP genel başkanlarının sağ duyulu yaklaşımları olmuştur. Umarım Özgür Özel de saha hakkaniyetli, daha gerçekçi açıklamalar yapar.