CANLI | AK Parti ile iftar! Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başkan Erdoğan AK Parti MKYK Üyeleri, Parti Kurulları, Ankara İl Teşkilatı ve İlçe Başkanları ile iftar programında önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Halep'ten Saraybosna'ya, Varna'dan Prizren'e kadar kalbimizin birlikte attığı kardeşlerimizin bulunduğu her yerde Ramazan coşkusunu hep birlikte yaşıyoruz. Görüyorum ki Ankara teşkilatımız da büyük bir samimiyetle şehrimizin her semtine, her mahallesine ve her hanesine ulaşmak için gayret gösteriyor.

Çıkar amaçlı suç örgütlerinin dikte ettiği gündemlere hapsolmuş muhalefetin vizyonsuzluğuna bakarak hızımızı düşüremeyiz. Tempoyu sürekli artırmak zorundayız, dolayısıyla koşturmaya devam edeceğiz.

Sorunlara çözüm üretebiliyorsak işte o zaman vazifemizi yerine getiriyoruz Rehavet içine girme lüksümüz yok.

Dünyada kriz ve çatışma var. Lübnan'da istikrar tesis edilemedi. Suriye yeniden ayağa kalkmak için mücadele içinde. Ukrayna'da henüz barış yok

Bölgemiz krizlerle boğuşuyor. Dünyanın en zorlu bölgelerinden birinde yaşıyoruz. Krizlere İran saldırıları eklendi.

Diplomatik çözüm için gayret gösterdik.İran halkına başsağlığı diliyorum. Komşumuz İran halkının acısını paylaşıyoruz.

İran'a yönelik saldırılar uluslararası hukukun açık ihlali. Ateşkes tesis edilene kadar temaslarımız sürecek.

Biz sulhun tarafındayız. Kan akmasın, bölgemiz artık kalıcı huzura erişsin diye çalışıyoruz

