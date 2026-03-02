AFAD büyüklüğünü duyurdu! Malatya'da deprem
Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 8,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.
AFAD SON DEPREMLER
2026-03-02 17:52:51 38.23694 38.49278 8.94 MW 4.3 Battalgazi (Malatya)
2026-03-02 17:37:58 39.16139 28.19 3.17 ML 1.3 Sındırgı (Balıkesir)
2026-03-02 17:37:56 35.59683 26.88333 13.4 ML 2.7 Ege Denizi - [131.94 km] Datça (Muğla)
2026-03-02 17:25:35 40.19417 33.98389 7.04 ML 1.1 Delice (Kırıkkale)
2026-03-02 17:04:09 39.76056 30.2 7.0 ML 1.1 İnönü (Eskişehir)
2026-03-02 16:54:23 40.86556 31.70694 7.04 ML 0.8 Merkez (Bolu)
2026-03-02 16:46:17 39.85944 29.89389 7.35 ML 2.7 Bozüyük (Bilecik)
2026-03-02 16:26:50 36.13111 27.0025 32.04 ML 1.3 Ege Denizi - [74.15 km] Datça (Muğla)
2026-03-02 16:09:21 35.07361 29.0325 13.14 ML 2.9 Akdeniz - [135.84 km] Kaş (Antalya)
2026-03-02 15:53:27 39.06639 29.52361 11.26 ML 1.5 Gediz (Kütahya)
2026-03-02 15:52:56 39.20667 28.94 7.01 ML 1.5 Simav (Kütahya)
2026-03-02 15:47:19 39.13694 28.14167 7.0 ML 1.0 Sındırgı (Balıkesir)