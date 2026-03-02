AFAD büyüklüğünü duyurdu! Malatya'da deprem

Malatya’nın Battalgazi ilçesinde saat 17.52’de 4,3 büyüklüğünde bir deprem yaşandı. AFAD tarafından yapılan açıklamada, depremin yerin 8,94 kilometre derinliğinde gerçekleştiği belirtildi.