Türkiye-Kuveyt hattında diplomasi trafiği! Başkan Erdoğan El Sabah ile telefonda görüştü
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile yaptığı telefon görüşmesinde, Kuveyt’e yönelik saldırılardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek geçmiş olsun temennisinde bulundu. Erdoğan, sorunların diplomasi ve müzakerelerle çözülmesinin önemine dikkat çekti ve Türkiye’nin barışın tesisi için tüm çabayı sürdüreceğini vurguladı.
İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Mişal El Ahmed El Cabir El Sabah ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız görüşmede Kuveyt'e yönelik saldırılar nedeniyle duyduğu üzüntüyü ve geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, sorunların diplomasi ve müzakereler yoluyla çözülmesinin en akılcı seçenek olduğunu, Türkiye'nin barış ortamının süratle tesisi için elinden geleni yapmayı sürdüreceğini ifade etti" denildi.