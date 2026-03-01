"Borsa İstanbul" iddialarına DMM'den yalanlama!

Sosyal medyada paylaşılan, "Borsa İstanbul'un pazartesi günü işlemlere kapatılmasının değerlendirildiğine ya da bu yönde bir karar alınacağına" ilişkin iddiaların asılsız olduğunu belirten Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Söz konusu iddialara ilişkin yetkili kurumlar nezdinde alınmış veya değerlendirme aşamasında olan herhangi bir karar bulunmadığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu paylaşımlar, piyasalarda panik ve güvensizlik oluşturmayı amaçlayan açık bir manipülasyon girişimidir. Ekonomik istikrara zarar verme amacı taşıyan bu asılsız paylaşımlar hakkında gerekli yasal süreçler başlatılmıştır. Kamuoyunun finansal sistemin işleyişini hedef alan mesnetsiz iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur."

MEHMET ŞİMŞEK'TEN AÇIKLAMA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan bu açıklamayı, sosyal medya hesabından yeniden yayınlayarak "Jeopolitik gelişmeleri yakından izliyor, ekonomimize olası etkilerini tüm boyutlarıyla değerlendiriyoruz. Ekonomimiz güçlü makroekonomik temellere sahip olup şoklara karşı dirençlidir. Bunu geçen yıl yurt içinde ve yurt dışında yaşanan gelişmeler karşısında göstermiştir. Piyasaların sağlıklı işleyişinin devamı için ihtiyaç halinde gerekli tüm adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımızın spekülatif haberlere itibar etmemelerini önemle rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.