Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği! Türkiye'den barış sürecine destek mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD-İsrail-İran hattındaki savaş geriliminin ardından önemli telefon görüşmeleri yaptı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Başkan Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile gerçekleştirdiği görüşmede, Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade ederek, son durumu değerlendirdi.

Başkan Erdoğan, görüşmede, gerekli müdahalede bulunulmaması halinde çatışma sürecinin bölgesel ve küresel güvenlik açısından çok ciddi neticeleri olacağı endişesi taşıdığını belirtti.

Erdoğan, Türkiye ve Suudi Arabistan'ın anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesi için ciddi emek sarf ettiğini, diplomasiye şans verilmesinin en akılcı yol olduğunu ifade etti.

BÖLGESEL KAOSA KARŞI "MÜZAKERE" VE "SAĞDUYU" SEFERBERLİĞİ

Ankara'daki yoğun diplomasi trafiğini ve Başkan Erdoğan'ın liderlerle gerçekleştirdiği temasları aktaran A Haber muhabiri Burcu Özüduru, "Türkiye bölgedeki barışın sağlanması için yoğun diplomasi trafiğini sürdürmeye devam ediyor. İran'la ABD ve İsrail arasında tırmanan gerilimde Ankara ilk günden beri müzakere çağrısını sürdürmeye devam ediyor ki bununla başlayan görüşmelerden biri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın çatışmaların başlamasıyla birlikte liderlerle art arda bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı.

TRUMP VE PEZEŞKİYAN HATTINDA "DİPLOMASİYE ALAN AÇIN" ÇAĞRISI

Görüşmelerin içeriğine dair önemli detaylar paylaşan Özüduru, "Başkan Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede İran ve Körfez'deki son durumu ele aldı. Çatışmaların büyümemesinin, bölgesel ve küresel güvenliği tehdit edeceğini vurguladı, diplomasiye alan açılması gerektiğini söyledi. Bir diğer görüşme ise İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'laydı. Görüşmede gerilimin düşürülmesi ve müzakere masasına dönülmesi gerektiği vurgulandı." sözleriyle her iki tarafa da sükunet çağrısı yapıldığını belirtti.

KÖRFEZ ÜLKELERİYLE DAYANIŞMA VE GEÇMİŞ OLSUN TELEFONU

Suudi Arabistan ve diğer Körfez ülkeleriyle yapılan temaslara değinen Özüduru, "Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'la da bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Anlaşmazlıkların diyalog yoluyla çözülmesinin en akılcı yolu olduğunu da belirtti. Bir diğer görüşme Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'laydı ve Katar Emiri'yleydi. Yapılan görüşmede bölgedeki tırmanış ve çözüm yolları değerlendirildi." bilgisini aktardı.

"SALDIRILAR KABUL EDİLEMEZ"

Başkan Erdoğan'ın sivilleri ve bölge halkını önceleyen tavrını vurgulayan Burcu Özüduru, "Diplomasi vurgusu da yine bu noktada bu görüşmede öne çıktı. Başkan Erdoğan, saldırıların hem İran halkının hem de Körfez'deki ülkelerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğunu belirtti bu görüşmelerde, gerçekleştirilen görüşmelerde." diyerek Türkiye'nin net duruşunu ifade etti.