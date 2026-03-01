Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti.