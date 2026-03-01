Başkan Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile telefonda görüştü
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Başkan Erdoğan görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede yapılan saldırılar nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Cumhurbaşkanımız, Al Sani'den Katar'daki son duruma ilişkin bilgi aldı."