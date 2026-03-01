Başkan Erdoğan BAE Devlet Başkanı Al Nahyan görüştü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile telefon görüşmesi yaptı.

X

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri'ne yönelik saldırılar nedeniyle üzüntülerini belirtti. Başkan Erdoğan, Al Nahyan ile bölgedeki son durumu ele aldı.