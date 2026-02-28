Katil İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor: Gazze'de yoğun hava saldırıları

İsrail işgal güçleri ateşkese rağmen Gazze halkına yönelik soykırımına devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyine ateş açan israil, bu sefer Filistinli balıkçı teknelerini hedef aldı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlerken, bazı yapıları da patlayıcı kullanarak yıktı. AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.

Fotoğraf: Gazze, AA



İsrail donanması, balıkçı teknelerini hedef aldı, Gazze kenti ve Gazze Şeridi'nin kuzey açıklarına ateş açtı. İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinin doğu bölgelerinde bazı binaları patlayıcılarla yıkarken, Refah'ın kuzeybatısındaki Mevasi bölgesinde yoğun ateş açtı. Gazze Şeridi'nde 10 Ekim 2025'te yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasını hemen her gün ihlal eden İsrail ordusu, Filistinlilere yönelik saldırılarını sürdürüyor.