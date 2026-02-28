Katil İsrail ateşkesi ihlal etmeye devam ediyor: Gazze'de yoğun hava saldırıları
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
İsrail işgal güçleri ateşkese rağmen Gazze halkına yönelik soykırımına devam ediyor. Gazze Şeridi'nin kuzeyine ateş açan israil, bu sefer Filistinli balıkçı teknelerini hedef aldı.
İsrail ordusu, Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerine hava ve topçu saldırıları düzenlerken, bazı yapıları da patlayıcı kullanarak yıktı. AA muhabirinin görgü tanıklarından aldığı bilgiye göre, İsrail ordusu Gazze kentinin doğusundaki Zeytun Mahallesi'nin çeşitli bölgelerine topçu atışı ve hava saldırıları düzenledi.
- Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim'den itibaren son verilere göre İsrail'in saldırılarında 618 kişi hayatını kaybetti, 1663 kişi yaralandı.
- İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 72 binden fazla kişi yaşamını yitirdi, 172 bin kişiden fazlası yaralandı.