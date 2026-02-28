AK Parti'den 28 Şubat mesajı: Binlerce gencimizin dünyaları karartıldı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 28 Şubat postmodern darbenin 29. yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Çelik paylaşımında "28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi. " ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik 28 Şubat postmodern darbenin 29. yılına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

İşte Çelik'in sözleri:

DARBELER MİLLET İRADESİNE DÜŞMANLIKTIR

Tüm darbe ve postmodern darbeler bu ülkeye ve milletimize karşı yapılmış kötülüklerdir. Millet iradesini hedef alan tüm girişim ve müdahaleler millete düşmanlıktır. Aynı şekilde 28 Şubat postmodern darbesi denilen millet düşmanı girişim de ülkemize dönük bir kötülük ve düşmanlık projesiydi.

28 ŞUBAT: DEĞERLERE DÜŞMANCA BİR PROJE

28 Şubat, değerlerimize düşmanca bakan saldırgan ve vahşi bir projeydi. Dış destekli bu süreçte binlerce gencimizin dünyası karartıldı. Ülkemize, gençlerimize ve değerlerimize dönük kötülükler darbeciler ve vesayet odakları tarafından ortaya konuldu.

MİLLET İRADESİNİN SARSILMAZ GÜCÜ

Fakat bu şebekenin tıpkı benzerleri gibi hesap edemediği şey millet iradesinin sarsılmaz gücüydü. Bin yıl sürecek denen kirli zihniyet milletin vicdanında mahkum edildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN TARİHİ MÜCADELESİ

Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin değerlerine düşman bu odaklara karşı, dünya siyaset tarihine geçmiş bir mücadele vermiştir. Bu mücadele, her türlü bedeli ödemeyi göze almış, milletimizin ruh köküne bağlı bir hakikat ve demokrasi mücadelesidir.

DARBELERİN TARİH ÖNÜNDE MAHKUMİYETİ

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, ülkemize kötülük etmek isteyen dış odakların aracı olan darbeler tarih önünde lanetlenmiş ve hakettiği karşılığı bulmuştur.

MİLLİ İRADEYE KARŞI TÜM UYGULAMALAR ORTADAN KALDIRILDI

Cumhurbaşkanımızın liderliğinde güçlü bir mücadeleyle milli iradeye karşı olan tüm uygulamaları ortadan kaldırdık. Cumhurbaşkanımızın hayatı boyunca verdiği bu mücadele, milli egemenlik ve demokrasi mücadelesidir.

TARİHİN VERDİĞİ NİHAİ CEVAP

Ülkemizin temel değerlerine, Cumhuriyete, demokrasiye, meşru siyasete ve millet iradesine kötülük peşinde koşanların cevabı tarih önünde verilmiştir. EGEMENLİK KAYITSIZ ŞARTSIZ MİLLETİNDİR…"