Tarihi eşik: Kandil sönüyor silahlar susuyor! İmralı’dan gelecek mesajda neler var?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın “iç cephe” stratejisi ve Devlet Bahçeli’nin tarihi çıkışıyla başlayan Terörsüz Türkiye sürecinde kritik eşik aşıldı. Terör örgütünün fesih ve silah bırakma kararının ardından gözler bugün İmralı’dan gelecek ikinci mesaja çevrildi. Sürecin yeni aşamasında Meclis düzenlemeleri ve toplumsal uyum başlıkları öne çıkıyor.

Başkan Erdoğan'ın "iç cephe" vurgusu ve MHP lideri Bahçeli'nin desteklediği siyasi irade doğrultusunda başlatılan süreçte, terör örgütünün fesih kararı alarak silah bırakmaya başlaması kritik bir dönüm noktası oldu.

SÜREÇTE YENİ PERDE: FESİH KARARI SONRASI İKİNCİ AŞAMA

Yeni aşama yalnızca silahların susmasını değil; aynı zamanda hukuki, siyasi ve toplumsal dönüşümü içeren kapsamlı bir çerçeveyi kapsıyor. Bu kapsamda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) yapılacak düzenlemeler, sürecin omurgasını oluşturacak.

MECLİS GÜNDEMİ: YASAL DÜZENLEMELER VE KOMİSYON RAPORU

TBMM'de oluşturulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" raporuna paralel olarak, "teyit ve tespit" mekanizmasıyla birlikte yeni yasa tekliflerinin detaylarının netleşmesi bekleniyor.

Meclis'in önümüzdeki aylarda mesaisinin önemli bir bölümünü şu başlıklara ayırması öngörülüyor:

Silah bırakan örgüt mensuplarının hukuki statüsü

Toplumsal uyum ve rehabilitasyon süreci

Demokratikleşme ve siyasal alanın güçlendirilmesi

Sürecin denetim ve teyit mekanizmaları

İMRALI'DAN BEKLENEN MESAJ: SİYASET VE DEMOKRATİK ZEMİN VURGUSU

Abdullah Öcalan'ın 27 Şubat çağrısının yıldönümünde yapılacak açıklamanın, ikinci aşamanın ruhuna uygun bir çerçeve sunması bekleniyor.

Geçen yılki çağrının ana ekseni "örgütün feshi ve silah bırakma" olmuştu. Bugünkü mesajın ise şu başlıklara odaklanması öngörülüyor:

Silah bırakanların topluma entegrasyonu

Demokratik siyasetin güçlendirilmesi

Yasal reform sürecine destek

"Siyaset zemini güçlendi" vurgusu

Öcalan'ın geçen hafta DEM Parti heyeti aracılığıyla ilettiği, "Müthiş bir demokratik siyaset yürüteceğiz. Toplumumuzun ekmek ve su kadar buna ihtiyacı var." mesajı, ikinci fazın siyasi perspektifine işaret ediyor.

DEM PARTİ HEYETİ BASIN TOPLANTISI DÜZENLİYOR

Pervin Buldan, Mithat Sancar, Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan'ın yer aldığı DEM Parti İmralı heyeti bugün saat 11.00'de basın toplantısı düzenleyecek.

Toplantıda:

İmralı mesajının içeriği

Sürecin ikinci aşama yol haritası

Meclis takvimi

Demokratikleşme adımları

başlıklarının netleşmesi bekleniyor.

SÜRECİN KRİTİK AŞAMALARI (ÖNE ÇIKANLAR)

✅ Terör örgütünün fesih kararı

✅ Silah bırakma sürecinin başlaması

🔄 Meclis düzenlemeleri hazırlık aşamasında

⏳ Teyit ve tespit mekanizması devreye giriyor

🎯 Demokratik siyasetin güçlendirilmesi hedefi

