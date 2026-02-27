Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden Başkentte iftar buluşması
Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA
Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte düzenlediği iftar programında diplomasi ve devlet temsilcilerini bir araya getirdi. Büyükelçi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr’ın ev sahipliğindeki davete, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve çok sayıda davetli katıldı.
Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği tarafından başkentte iftar verildi.
Büyükelçilik tarafından Ankara'da bir otelde iftar verildi.
İftara Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçisi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve birçok davetli katıldı.