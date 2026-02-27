Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği’nden Başkentte iftar buluşması

ahaber.com.tr Haber Merkezi | AA

Suudi Arabistan’ın Ankara Büyükelçiliği, başkentte düzenlediği iftar programında diplomasi ve devlet temsilcilerini bir araya getirdi. Büyükelçi Fahad bin Assaad bin Abdulkareem Abualnasr’ın ev sahipliğindeki davete, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Bilal Durdalı, Dışişleri Bakan Yardımcısı Hacı Ali Özel ve çok sayıda davetli katıldı.