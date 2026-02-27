CANLI YAYIN

Sarıyer’de rant tiyatrosu! Müjdat Gezen’in 'gitmedim' dediği sahneden faturası çıktı

Sarıyer Belediyesi’ne ait kültür merkezleri ticari ranta teslim edildi! İhalesiz işletilen ve kamu yararına olması gereken binaların, gizlice üçüncü şahıslara yüksek bedellerle pazarlandığı anlaşıldı. Bu skandalın merkezindeki isimlerden tiyatrocu Müjdat Gezen, iddiaları reddetmişti. Ancak Gezen’in sahnede olduğunu ve yapımcısının prova ödemesi yaptığını belgelenerek, oyuncunun 'gitmedim' savunmasını tamamen çürüttü.

İstanbul Sarıyer'deki Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin Sarıyer Belediyesi tarafından ticari kullanıma açılarak milyonlarca liralık rant elde edildiği iddialarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.

SABAH, tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen'in (82) merkezi prova yapmak için 35 günlüğüne kiraladığı, ancak istenen 2.5 milyon liranın tamamını ödemeyince merkeze alınmadığı iddiasını gündeme taşımıştı. İddialar üzerine BKSM'ye hiç gitmediğini öne süren Gezen'in daha önce merkezde tiyatro oyunu oynadığı ortaya çıktı. Ayrıca SABAH, söz konusu kiralama iddiasıyla ilgili Gezen'in yapımcısı Mahmut Uslu'nun, merkezi işleten Bilal Mavi'ye yaptığı ödemenin faturasına da ulaştı.

RANT DÜZENİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca Sarıyer Belediyesi'ne "belediye hizmet alanı" olarak, ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla tahsis edilen kültür merkezlerinin, ticari kullanıma açıldığı ortaya çıkmıştı. Merkezin 2022-2025 yılları arasında Bilal Mavi tarafından işletildiği belirlenmişti. İhale bile yapılmadan Bilal Mavi tarafından işletilmeye devam eden kültür- sanat merkezleri üzerinden rant elde edildiği ortaya çıkarken, iddialar sonrasında Sarıyer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Uztaş görevden alınmış, kültür merkezlerinin sorumlusu olan memur Galip Ceylan ise 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.

MÜJDAT GEZEN'E KİRALANDI

SABAH söz konusu skandalla ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşımıştı. İddiaya göre, Müjdat Gezen'in tiyatrolarının yapımcısı Mehmet Uslu, BKSM'de 35 günlük prova için 2 milyon 500 bin TL'ye anlaştı. SABAH'a konuşan işletmeci Bilal Mavi'nin iddiasına göre, ekip provaya başladıktan sonra ödeme takviminde aksama yaşandı.

Yapımcıdan 1 milyon 950 bin TL tahsil edildiğini belirten Mavi, 18'inci günde sözleşmenin "güvensizlik" nedeniyle feshedildiğini anlattı. Mavi, kültür merkezinden sorumlu belediye memuru Galip Ceylan'ın kalan 12 gün için ödeme yapılmazsa salona girişe izin verilmeyeceğini yazılı olarak iletmesi üzerine oyun provası için sanat merkezine gelen Müjdat Gezen'in ekibinin içeriye alınmadığını ifade etti.

PROVAYA ÜCRETSİZ DEVAM

Durum Müjdat Gezen'e iletilince, Gezen'in CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i arayıp yaşananları aktardığı da kaydedildi. İddialara göre oyuncu Gezen'in Sarıyer Belediyesi'ne adeta baskın yaptığı, 5'inci kattaki başkanlık bölümüne girip Özel Kalem Müdürlüğü'nde hakaretler savurduktan sonra Sarıyer Belediye Başkanı ile görüştüğü öğrenildi. Görüşmelerin ardından tiyatro ekibinin yeniden merkeze alındığı, güvenlik görevlilerinin de ekipten özür dilediği belirtildi. Ekibin 5 Mart'a kadar provaya devam edeceği ve bu süreçte kira bedeli alınmayacağı da iddialar arasında yer alıyordu.

GÖNDERİLEN PARANIN BELGESİ

SABAH, Gezen'in BKSM'de tiyatro sahnelediği görsellerin yanı sıra, yapımcısının işletmeci Bilal Mavi'ye ödeme yaptığına ilişkin faturalara da ulaştı. Belgelere göre, yapımcı Mahmut Uslu'ya ait Kollektör Prodüksiyon şirketi üzerinden Bilal Mavi'ye 1 milyon 950 bin TL ödeme yapıldı. 27 Ocak 2026 tarihli faturada, 18 günlük konferans salonu kiralama bedeli 1 milyon 216 bin 316 TL, catering bedeli 350 bin TL, su bedeli ise 104 bin 396 TL olarak yer aldı.

GERÇEKLERE RAĞMEN YALANLADI

Müjdat Gezen, gündeme gelen iddialar zinciriyle ilgili konulardan habersiz olduğunu iddia etti. Bir televizyonda konuşan Gezen, Sarıyer'e gitmediğini, BKSM'nin nerede olduğunu dahi bilmediğini öne sürdü.

Gezen, "Benim tiyatrom yok. Eğer ben bir yere oyun oynamak için gideceksem o belediyeden para isterim. Ben neden belediyeye para vereyim. Netice itibarıyla adı geçen salonu hayatımda ne gördüm, ne işittim ne de duydum. İlk defa SABAH'ta duyuyorum. Adı geçen salonu, belediye ile adı geçen kişileri hiç tanımıyorum. Ne gördüm ne işittim, o salonun yerini de bilmiyorum. Bir yapımcı firma benimle anlaştı. Adı geçen salonu bilmem, adı geçen kişiler kimler bilmem. Bir ödeme yaptıysam neye göre ödeme yapılmış" diyerek iddiaları reddetti.

'GİTMEDİM' DEDİĞİ SAHNEDEN FOTOĞRAF

Tiyatrocu Gezen'in "Hayatımda ne işittim ne duydum ne de gördüm" dediği BKSM'de, tiyatro oyunu sahnelediğine ilişkin görsellere SABAH ulaştı.

Sarıyer Belediyesi tarafından 2022'de yapılan paylaşımda, "Usta tiyatrocu Müjdat Gezen ve kızı Elif Gezen'in 'Baba Kız' oyunu Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi'nde bu akşam bizlerleydi. Bu keyifli geceyi bize yaşattıkları için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildiği görüldü.

