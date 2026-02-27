Sarıyer’de rant tiyatrosu! Müjdat Gezen’in 'gitmedim' dediği sahneden faturası çıktı
Sarıyer Belediyesi’ne ait kültür merkezleri ticari ranta teslim edildi! İhalesiz işletilen ve kamu yararına olması gereken binaların, gizlice üçüncü şahıslara yüksek bedellerle pazarlandığı anlaşıldı. Bu skandalın merkezindeki isimlerden tiyatrocu Müjdat Gezen, iddiaları reddetmişti. Ancak Gezen’in sahnede olduğunu ve yapımcısının prova ödemesi yaptığını belgelenerek, oyuncunun 'gitmedim' savunmasını tamamen çürüttü.
İstanbul Sarıyer'deki Boğaziçi Kültür Sanat Merkezi (BKSM) ve Rauf Denktaş Kültür Merkezi'nin Sarıyer Belediyesi tarafından ticari kullanıma açılarak milyonlarca liralık rant elde edildiği iddialarıyla ilgili yeni detaylar ortaya çıkıyor.
SABAH, tiyatro oyuncusu Müjdat Gezen'in (82) merkezi prova yapmak için 35 günlüğüne kiraladığı, ancak istenen 2.5 milyon liranın tamamını ödemeyince merkeze alınmadığı iddiasını gündeme taşımıştı. İddialar üzerine BKSM'ye hiç gitmediğini öne süren Gezen'in daha önce merkezde tiyatro oyunu oynadığı ortaya çıktı. Ayrıca SABAH, söz konusu kiralama iddiasıyla ilgili Gezen'in yapımcısı Mahmut Uslu'nun, merkezi işleten Bilal Mavi'ye yaptığı ödemenin faturasına da ulaştı.
RANT DÜZENİ ORTAYA ÇIKTI
İstanbul Valiliği Milli Emlak Dairesi Başkanlığı'nca Sarıyer Belediyesi'ne "belediye hizmet alanı" olarak, ticari amaçla kullanılmaması ve üçüncü kişilere kullandırılmaması şartıyla tahsis edilen kültür merkezlerinin, ticari kullanıma açıldığı ortaya çıkmıştı. Merkezin 2022-2025 yılları arasında Bilal Mavi tarafından işletildiği belirlenmişti. İhale bile yapılmadan Bilal Mavi tarafından işletilmeye devam eden kültür- sanat merkezleri üzerinden rant elde edildiği ortaya çıkarken, iddialar sonrasında Sarıyer Belediyesi İşletme ve İştirakler Müdürü Burak Uztaş görevden alınmış, kültür merkezlerinin sorumlusu olan memur Galip Ceylan ise 3 ay süreyle görevden uzaklaştırılmıştı.