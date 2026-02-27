Emniyetten büyük operasyon: 23’ü kırmızı bültenle aranan 41 suçlu iade edildi

Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 kişi olmak üzere toplam 41 firari suçlu; başta Gürcistan ve Bulgaristan olmak üzere 10 farklı ülkeden Türkiye’ye getirildi.