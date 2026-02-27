Emniyetten büyük operasyon: 23’ü kırmızı bültenle aranan 41 suçlu iade edildi
Kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan 23, ulusal seviyede aranan 18 kişi olmak üzere toplam 41 firari suçlu; başta Gürcistan ve Bulgaristan olmak üzere 10 farklı ülkeden Türkiye’ye getirildi.
Türk emniyet teşkilatının uluslararası suçla mücadeledeki kararlılığı bir kez daha sonuç verdi. EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı koordinesinde yürütülen titiz çalışmalar neticesinde; 23'ü dünya genelinde Kırmızı Bültenle, 18'i ise ulusal seviyede aranan toplam 41 firari suçlunun Türkiye'ye iadesi gerçekleştirildi.
10 ÜLKEDE EŞ ZAMANLI OPERASYON
Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, haklarında yakalama kararı bulunan ve yurt dışına kaçtıkları tespit edilen 41 kişi yakalanarak Türkiye'ye iade edildi.
Operasyonlar sonucunda;
- 23 kişi kırmızı bültenle uluslararası seviyede arananlar,
- 18 kişi ise ulusal seviyede arananlar listesinde yer aldı.
Firari şahısların;
- 27'si Gürcistan'dan
- 5'i Bulgaristan'dan
- 2'si Almanya'dan
- 1'er kişi ise Arnavutluk, Azerbaycan, Belçika, Irak, İngiltere, Karadağ ve Slovenya'dan ülkemize getirildi.
KIRMIZI BÜLTENLE ARANAN 23 KİŞİ
Uluslararası seviyede kırmızı bültenle aranan ve yakalanarak iade edilen isimler şunlar:
B.K., S.D., M.K., U.K., A.K.Ç., H.C., G.K.Ö.D., M.K., B.Y., R.A., D.K., T.G., H.K., R.K.S., E.O., A.G., Ü.D., T.S., B.A., S.A., R.R., S.K., Ö.G.
ULUSAL SEVİYEDE ARANAN 18 KİŞİ
Ulusal seviyede aranan ve yakalanarak Türkiye'ye getirilen şahıslar ise:
E.Z., Y.Ş., M.Ş.A., M.H.A., M.E.K., H.K., Y.Y., Ü.K., V.T., K.A., U.A., S.A.M., K.A., U.Ö., Ö.G., Ü.Ö., M.Z., M.C.
ÇOK BİRİMLİ KOORDİNASYON
Operasyon süreci;
- EGM Interpol-Europol Daire Başkanlığı
- Adalet Bakanlığı görevlileri
- KOM
- İstihbarat
- Narkotik Suçlarla Mücadele
- Siber Suçlarla Mücadele
- Asayiş
- Terörle Mücadele Daire Başkanlıkları tarafından yürütüldü.
Yurt dışına kaçan ve haklarında arama kararı bulunan şahısların izinin titizlikle sürüldüğü, ilgili ülkelerin kolluk birimleriyle kurulan iş birliği sayesinde yakalanan kişilerin Türkiye'ye iadelerinin sağlandığı bildirildi.
"ULUSLARARASI İŞ BİRLİĞİ KARARLILIKLA SÜRÜYOR"
Yetkililer, suç ve suçluyla mücadelenin sınır ötesinde de kararlılıkla devam ettiğini vurgulayarak, operasyonda görev alan tüm birimleri ve personeli tebrik etti.
Son operasyonla birlikte, uluslararası düzeyde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz sürdüğü mesajı verildi.