Şehidin cenaze töreni üzerinden alçak provokasyon! "Cemevine izin verilmedi" iddialarına yalanlama!

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bu iddialara yalanlama geldi.

Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada "Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır." denildi.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya; birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır.