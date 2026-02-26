Şehidin cenaze töreni üzerinden alçak provokasyon! "Cemevine izin verilmedi" iddialarına yalanlama!
Balıkesir'de 9'uncu Ana Jet Üs Komutanlığı'ndan kalkış yapan F-16 uçağının kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze törenine dair sosyal medya bazı asılsız iddialar ortaya atıldı. “Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat’ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği” yönündeki iddialara yalanlama geldi ve provokasyon amacı taşıyan bu söylemlere itibar edilmemesi gerektiği vurgulandı.
Sosyal medyada "Şehit Hava Pilot Binbaşı İbrahim Bolat'ın cenaze töreninin cemevinde yapılmasına izin verilmeyip camide gerçekleştirildiği" yönündeki iddialar ortaya atıldı.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından bu iddialara yalanlama geldi.
Şehitlerimizin cenaze törenleri, değerli ailelerinin talepleri doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada "Şehit pilotumuzun ailesi tarafından cenaze töreninin cemevinde gerçekleştirilmesine dair herhangi bir talep söz konusu olmamıştır." denildi.
Açıklamanın tamamı şu şekilde:
Ayrıca daha önce şehitlerimiz için ailelerinin talepleriyle cemevlerinde törenler düzenlenmiştir. Konuya dair dolaşıma sokulan asılsız içerikler, kamuoyunu yanıltmaya; birlik ve beraberliğimize zarar vermeye yönelik kasıtlı dezenformasyonlardır. Provokasyon yapan ve halkı yanıltıcı bilgi yayan bu hesaplara yönelik yasal işlemler başlatılmıştır.