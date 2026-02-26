MSB'den "düşen F-16" açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Balıkesir’de düşen F-16 savaş uçağından bölgedeki diplomatik gelişmelere, terörle mücadeleden S-400 sistemlerinin durumuna kadar gündemdeki pek çok kritik konuya ilişkin kapsamlı bir açıklama yapıldı.

MSB'den yapılan açıklamada, Balıkesir 9. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaş uçağı ile gece saat 00.56'da irtibatın kesildiği belirtildi. Bir radar izi tespiti üzerine ivedilikle havalandığı öğrenilen uçağın kaza kırımına ilişkin en dikkat çekici detay ise pilotun hamlesi oldu. Bakanlık, kahraman pilotun uçağı yerleşim yerlerinden uzaklaştırmak için büyük çaba sarf ettiğini ve fırlatma sistemini son anda çalıştırdığını duyurdu.

BÖLGESEL DİPLOMASİ VE "İRAN" İDDİALARI

Bölgedeki gerilimlere dair de net mesajlar veren Bakanlık, Türkiye'nin ABD-İran barışı için yapıcı çabalarını sürdürdüğünü vurguladı. Özellikle kamuoyunda yer alan "İran toprağına girilecek" şeklindeki iddiaları kesin bir dille yalanlayan MSB, bu tür söylemlerin gerçek dışı olduğunu belirtti. Öte yandan, ABD'nin Suriye'den çekilme sürecinin yakından takip edildiği bildirildi.

S-400'LER GÖREVE HAZIR: "SOMALİ PLANLAMASI YOK"

Türkiye'nin hava savunma stratejisinin en önemli unsurlarından biri olan S-400 hava savunma sistemleri hakkında da bilgi verildi. Bakanlık, sistemlerin halihazırda göreve hazır durumda olduğunu açıkladı. Bazı mecralarda yer alan "S-400'lerin Somali'ye konuşlandırılacağı" iddialarına ise noktayı koyan MSB, bu yönde bir planlamanın bulunmadığını ifade etti.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK

Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların meyvelerini vermeye devam ettiği belirtilen açıklamada, son olarak 5 PKK'lı teröristin daha güvenlik güçlerine teslim olduğu kaydedildi.