Kahramanmaraş'ta 4.7'lik deprem! AFAD'tan açıklama: Saha çalışmaları devam ediyor
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde 4.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. AFAD depremin saat 20.17'de meydana geldiğini ve yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini açıkladı. A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere deprem çevre illerde hissedildi. Yüzeye yakın olması sebebiyle küçük çaplı bir paniğe neden olmuş durumda" sözleriyle bölgedeki ilk durumu aktardı. AFAD ise bölgede saha tarama çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.
#DEPREM
Büyüklük:4.7 (Mw)
Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-02-26
Saat:20:17:08 TSİ
Enlem:38.10667 N
Boylam:37.3125 E
Derinlik:7 km
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere deprem çevre illerde hissedildi. Yüzeye yakın olması sebebiyle küçük çaplı bir paniğe neden olmuş durumda" sözleriyle bölgedeki ilk durumu aktardı.
ASRIN FELAKETİ HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR
A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Asrın felaketinde meydana gelen ikinci depremin merkez üssü de Elbistan'dı. O noktada meydana gelen deprem insanların hafızalarında yer ettiği için paniğe neden oluyor" ifadelerini kullandı.
Bölgedeki yapı stoğuna da değinen Geçgel, "Şehir merkezinde ağır hasarlı çok sayıda bina kalmadı, bunların çoğu yıkıldı. Ancak kırsal noktalardaki tarama faaliyetleri şu dakika itibarıyla başlatılmış durumda" dedi.
EKİPLER TEYAKKUZ HALİNDE
Sarsıntının hemen ardından valilik ve AFAD koordinasyonunda saha taramaları başlatıldı. Henüz olumsuz bir ihbarın ulaşmadığı belirtilirken, ekiplerin hem şehir merkezinde hem de kırsal mahallelerdeki incelemeleri titizlikle sürüyor. Bölgedeki son durumu değerlendiren Geçgel, "AFAD'dan gelecek açıklamalar bekleniyor. Tarama faaliyetleri başlatıldı ve önümüzdeki dakikalarda valilikten de resmi bir açıklama yapılacaktır" sözleriyle gelişmeleri takip ettiklerini belirtti.
KAHRAMANMARAŞ VALİSİ: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Değerli Hemşehrilerim, Elbistan İlçemizde 4.7 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramaları için yönlendirilmiştir. An itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm afetlerden korusun." dedi.
AFAD: SAHA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
AFAD tarafından yapılan açıklamada ise çalışmaların devam ettiği belirtilerek "Kahramanmaraş ilimizin Elbistan ilçesinde saat 20.17'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." denildi.
