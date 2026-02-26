Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Elbistan ilçesi olan 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. AFAD, depremle ilgili gelişmelerin takip edildiğini bildirdi.

#DEPREM

Büyüklük:4.7 (Mw)

Yer:Elbistan (Kahramanmaraş)

Tarih:2026-02-26

Saat:20:17:08 TSİ

Enlem:38.10667 N

Boylam:37.3125 E

Derinlik:7 km

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Kahramanmaraş ve Gaziantep başta olmak üzere deprem çevre illerde hissedildi. Yüzeye yakın olması sebebiyle küçük çaplı bir paniğe neden olmuş durumda" sözleriyle bölgedeki ilk durumu aktardı.

ASRIN FELAKETİ HAFIZALARDAKİ YERİNİ KORUYOR

A Haber Muhabiri Mehmet Geçgel, "Asrın felaketinde meydana gelen ikinci depremin merkez üssü de Elbistan'dı. O noktada meydana gelen deprem insanların hafızalarında yer ettiği için paniğe neden oluyor" ifadelerini kullandı.