CHP'li Nizip Belediye Başkanı’ndan "sülale boyu" atama: 7 akrabasını müdür yaptı

MECLİS ÜYESİNDEN TEPKİ İSTİFASI Nizip Belediye Başkanı Ali Doğan'ın eş, dost, akraba kıyağı kendi partililerinin bile tepkisini çekti. Nizip Belediye Meclis üyesi CHP'li Habeş Doğan önceki gün, aralarında soyadı benzerliği olan Belediye Başkanı Ali Doğan'ın önemli görevlere akrabalarını getirmesine tepki göstererek partiden ve belediye meclisi üyeliğinden istifa etti.

Ali Özaslan

'HERKES BİLSİN'

Yaptığı paylaşımla istifasını duyuran CHP'li meclis üyesi Habeş Doğan, sokakta çalışan çocuklarla birlikte çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak, "Bu çocuklar bu soğukta çöp çöp dolaşıp eve bir parça ekmek götürebilir miyiz diye kaygılanırken enişte Levent garaj müdürü, enişte Mehmet güvenlik müdürü, enişte Mehmet park bahçeler müdürü, bacanak Sedat müdür, kayınço Bayram muhasebe, Ali yeni garaj müdürü, lise arkadaşı Abdurrahman Hoca müdür. Bunlar 75-80 bin lira maaş alıyor, bunun bir an önce düzeltilmesini istiyorum. Düzelmiyorsa da halk bilsin bunların ne maaş aldığını" dedi.

Sedat Göktürk