CHP'li Nizip Belediye Başkanı’ndan "sülale boyu" atama: 7 akrabasını müdür yaptı
Gaziantep’in Nizip ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinin ardından göreve gelen CHP’li Belediye Başkanı Ali Doğan’ın yaptığı atamalar tartışma yarattı. Doğan; iki damadı, bacanağı, kayınbiraderi, eniştesi, eski şoförü ve ilkokul arkadaşını belediyede çeşitli müdürlük görevlerine getirdiği belirtildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde 31 Mart seçimlerinde koltuğa oturan CHP'li belediye başkanı Ali Doğan, ailedeki 2 damadını, bacanağını, kayınbiraderini, eniştesini, eski şoförü ve ilkokul arkadaşını belediyede müdür yaptı. Doğan'ın akrabalarını çeşitli müdürlüklere getirmesi kendi partililerinden bile tepki gördü. Bir CHP'li meclis üyesi zehir zemberek açıklama yapıp hem görevinden hem de partiden istifa etti.
2019-2024 yılları arasında Karkamış ilçesinde belediye başkanlığı yapan CHP'li Ali Doğan 31 Mart 2024'te yapılan seçimlerde aday gösterildiği Nizip'te belediye başkanı seçildi. Ali Doğan'ın seçilmesiyle birlikte 1994'ten bu yana ilk kez Nizip'te CHP belediye başkanlığını kazandı.
Sabah'ın haberine göre Başkan Ali Doğan'ın koltuğa oturur oturmaz ilk icraatı yakın akrabalarını işe almak oldu. Ali Doğan, ağabeyinin damadı Mehmet Çakır'ı Güvenlik Müdürü, ağabeyinin damadı Levent Yıldıran'ı Bilim Merkezi Müdürü, bacanağı Sedat Göktürk'ü Bilgisayar Merkezi Müdürü, kayınbiraderi Bayram Cellatoğlu'nu Satın Alma Müdürü, eniştesi Mehmet Türkmen'i Park Bahçeler Müdürü,
Karkamış belediye başkanlığı dönemindeki şoförü ve akrabası olan Ali Özaslan'ı Garaj Müdürü, Karkamış ilçesinden ilkokul arkadaşı Abdurrahman Zorlu'yu ise Muhtarlar Birim Müdürü yaptı. Göreve getirilen isimlerden sadece Abdurrahman Zorlu'nun başka kamu kurumunda memur olarak görev yaparken belediyeye transfer olduğu, diğer isimlerin seçimden sonra Doğan ile birlikte göreve başladığı öğrenildi.