Başkan Erdoğan'dan muhalefete tepki: Laikliğin arkasında saklanıyorlar

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen Emek Sofrası Buluşması iftar programında açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek gereksiz tartışmalara son verildiğini belirterek "Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık" dedi. Muhalefete tepki gösteren Erdoğan "Laikliğin arkasında saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz" şeklinde mesaj verdi.

Başkan Erdoğan Beştepe Millet Sergi Salonunda düzenlenen Emek Sofrası Buluşması iftar programında açıklamalarda bulundu.

Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ateşkese rağmen hukuk tanımaz İsrail hükümeti Gazze ve Batı Şeria'ya yönelik saldırılarını artırarak sürdürüyor. İsrail'in ateşkes sürecindeki saldırıları sonucu 615 Filistinli şehit oldu, 2 ine yakın yaralı var. Gazze'nin nefes borusu olan Refah'taki kısıtlamalar da sürüyor.

2002'den bu yana emekçilerin hakkını vermeye, adil ve huzurlu bir çalışma iklimi inşa etmeye çaba gösterdik. İşçilerimizin memurlarımızın sendikalarımızın şartlarını iyileştirmek refah seviyesini yükseltmek için çaba harcadık.

1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan ederek gereksiz tartışmalara son verdik. Kamuda başörtüsü yasağını kaldırarak kadınların çalışma hayatındaki hak ve özgürlüklerini garanti altına aldık. Yıllaca hakları yok sayılan mağdur edilen insanlarımıza yönelik düzenlemeler kimi çevreleri rahatsız etti.

Laikliğin arkasında saklanıp milletin inanç değerlerine ateş eden güruhun hezeyanlarına gülüp geçiyoruz

